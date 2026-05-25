Aumentan los casos de falsos agentes del ICE que reprimen y extorsionan a migrantes

Grupos de delincuentes están suplantando a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para asaltar, robar y agredir a inmigrantes en diversas ciudades de Estados Unidos, aprovechando el clima de tensión antimigratoria por parte de la administración Trump.

La suplantación de autoridades migratorias ha registrado un incremento alarmante durante el pasado año 2025, de acuerdo con una investigación realizada por Noticias Telemundo, que está basada en registros judiciales, reportes policiales y prensa. En total, se identificaron al menos 31 casos documentados en el último año, un un aumento considerable frente al promedio anual de 5.3 incidentes registrados entre 2014 y 2024.

En el acumulado de 11 años, la investigación contabilizó un total de 84 casos. De los incidentes reportados en 2025, el 84% de los agresores utilizó la identidad de agentes del ICE para perpetrar sus delitos, mientras que otros se hicieron pasar por oficiales de la Patrulla Fronteriza o del Departamento de Seguridad Nacional, apuntó la información del medio latino.

Testimonios y modus operandi

Los testimonios de las víctimas revelan una creciente brutalidad en estas operaciones ilegales. En Greensboro, Carolina del Norte, un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda gritando “¡ICE! ¡ICE!”.

“Levanté las manos y él me preguntó: ‘¿Dónde está el dinero?’. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un robo. No era el ICE. No era la policía”, relató un inmigrante de origen mexicano.

La violencia ha escalado significativamente: mientras que entre 2014 y 2024 el 23% de estos casos involucraban actos violentos, en 2025 la cifra ascendió al 38%. Los asaltos incluyen intimidación, robos, agresiones sexuales y golpes con armas de fuego. Las víctimas expresan dificultades para distinguir a los delincuentes de los oficiales reales, señalando que “ahora todos vienen encapuchados”.

FBI detrás de este mecanismo delincuencial

La tendencia de suplantación de identidades ha captado la atención del FBI. Un boletín de seguridad interno, obtenido por Noticias Telemundo, advirtió en octubre de 2025 que los criminales están “aprovechando la mayor visibilidad pública y la cobertura mediática del ICE para atacar a comunidades vulnerables y cometer actividades delictivas”.

Asimismo, otros casos documentados incluyen un intento de irrupción en una vivienda en Pittsburgh y una agresión física en un restaurante de San Diego, donde un individuo afirmó que arrestaría al gerente por su estatus migratorio.

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