Blake Lively y Ryan Reynolds tienen deudas por la construcción de su mansión en Nueva York

Aunque Blake Lively y Ryan Reynolds se han librado finalmente de la batalla legal contra Justin Baldoni, ahora han entrado en una nueva polémica que está relacionada con una mansión en Nueva York que llevan años construyendo.

La propiedad que está construyendo la pareja se encuentra en un lote de más de 100 acres ubicado en Lewisboro y entre los planes de desarrollo está la construcción de una casa principal de 14,500 pies cuadrados.

Por alguna razón, este proyecto ha avanzado muy lento, y ahora se ha confirmado que algunas empresas han presentado embargos preventivos contra la pareja. Según información compartida por “TMZ”, la poderosa pareja de Hollywood tiene una deuda de más de $2 millones de dólares por impagos a contratistas y subcontratistas.

“TMZ” accedió a los documentos legales sobre este caso y pudieron identificar que una de las empresas constructoras que presentó el embargo está solicitando $1.3 millones de dólares. Esta empresa alega que hicieron trabajos en la propiedad relacionados con estructuras, fontanería, climatización, electricidad, paneles de yeso y mampostería.

Además de la casa principal llena de lujos y comodidades, Lively y Reynolds querían que esta propiedad incluyera una casa de piscina, un gimnasio y que cada estructura estuviera equipada con sistemas de alta gama.

La propiedad en Lewisboro le pertenece a los actores desde el 2018, hay que recordar que su relación la comenzaron en el 2012.

Esta información sobre la propiedad llega poco después de que fuentes cercanas a ambos dijeran que estaban considerando dejar su vida en Estados Unidos. Esta fuente dijo que habrían considerado mudarse al Reino Unido, donde Reynolds es dueño de un equipo de fútbol. Aunque aún no se ha confirmado la mudanza, sí se dice que la familia suele viajar allí con frecuencia.

Si se confirma su mudanza, la pareja se uniría a la lista de estrellas de Hollywood que han dejado Estados Unidos en los últimos años, aunque sus razones no parecen ser políticas. Durante los últimos dos años, Reynolds y Lively tuvieron que mantenerse en bajo perfil por toda la polémica que se generó tras el estreno de “It Ends with Us”, película que la actriz protagonizó y cuyo rodaje dio pie a la batalla legal contra Baldoni.

Sigue leyendo:

• Justin y Emily Baldoni lucen tranquilos tras acuerdo legal

• Desestiman formalmente demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

• YouTuber acusa a Blake Lively de intimidación y acoso y solicita una orden de protección

