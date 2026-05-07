Justin y Emily Baldoni lucen tranquilos tras acuerdo legal

Las imágenes de Justin Baldoni y Emily Baldoni caminando juntos por Nashville llamaron la atención porque mostraban una calma evidente tras semanas de conversaciones legales que habían mantenido al actor en titulares.

Ayer, el medio TMZ captó a la pareja saliendo de una cafetería, tomados de la mano y con una expresión que sugería alivio después de que el conflicto judicial relacionado con la película de 2024 “It Ends with Us” finalmente encontrara una salida extrajudicial.

El acuerdo se conoció dos días antes a través de un comunicado firmado por los representantes legales de Wayfarer, la productora de Baldoni, y los abogados de Blake Lively. La disputa tenía previsto llegar a juicio en Nueva York en apenas un par de semanas, pero la negociación avanzó más rápido de lo esperado y concluyó antes de que el calendario judicial entrara en juego.

Las voces detrás del acuerdo

En declaraciones al medio “Extra”, Bryan Freedman, abogado de Wayfarer, explicó que Baldoni estaba “extasiado” por el cierre de este proceso. El abogado también aclaró que el actor ya no participaba de forma directa en el litigio cuando comenzaron las conversaciones que llevaron al entendimiento.

“Este acuerdo no es suyo”, comentó. “Él ya estaba fuera del caso antes incluso de que comenzaran las negociaciones para llegar a este acuerdo. Justin Baldoni no es parte en el proceso, y eso es algo que se olvida con frecuencia. Si uno ve este acuerdo como una victoria, una derrota o cualquier otra cosa, creo que él simplemente lo ve como el final lógico de un caso del que ya se había retirado”.

Freedman añadió que tanto Justin como Jamie, su socio en la productora, estaban muy satisfechos con lo logrado. Esa postura, según dijo, era compartida por todo el equipo de Wayfarer.

Del otro lado, los abogados de Lively afirmaron en un comunicado que “este acuerdo es una victoria rotunda para Blake Lively”, palabras que acompañaron la presentación formal de la Notificación de Acuerdo y Estipulación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 7 de mayo.

Un segundo comunicado conjunto, firmado por Freedman, Ellyn Garofalo, Michael Gottlieb y Esra Hudson, destacó que “It Ends with Us” “es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos para darle vida”. También subrayaron que “las inquietudes planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas” y que el equipo sigue comprometido con ambientes laborales seguros y saludables. “Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al asunto y permita a todos los involucrados seguir adelante de manera constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en línea”, añadieron.

Un momento familiar lejos del ruido

Mientras los abogados daban forma final al documento, la vida cotidiana de Justin y Emily seguía su curso. La pareja, casada desde 2013 y padres de Maiya Grace, de 10 años, y Maxwell Roland-Samuel, de 8, parecía aprovechar la jornada para recuperar aire fuera de la atención pública.

La escena en Nashville, tranquila, cercana, sin estridencias, funcionó como señal de que el capítulo legal comenzaba a quedar atrás para el actor.

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