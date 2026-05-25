La IA no amenaza todos los empleos, pero estos trabajadores enfrentan más riesgos

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) no eliminará todos los empleos, pero sí está cambiando rápidamente las reglas del mercado laboral. Los trabajadores especializados en tareas repetitivas, procesamiento de datos o actividades administrativas enfrentan un mayor riesgo de ver reducidas sus oportunidades laborales o sus ingresos a medida que las empresas adoptan nuevas herramientas tecnológicas.

Expertos consultados por CNN señalan que el impacto más inmediato de la IA no será reemplazar profesiones completas, sino en automatizar una parte cada vez más amplia de las tareas que realizan millones de personas. Esta tecnificación permite a las compañías aumentar la productividad, reducir costos y, en algunos casos, operar con menos personal sin necesidad de eliminar formalmente puestos de trabajo.

La buena noticia es que no todos los trabajadores enfrentan el mismo nivel de riesgo. Las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, la comunicación, la toma de decisiones, la creatividad y la supervisión de procesos complejos son tareas difíciles de replicar mediante inteligencia artificial. Por eso, la clave para obtener mejores condiciones laborales radica en identificar qué parte de tu trabajo puede automatizarse y desarrollar nuevas competencias altamente valoradas para proteger tu carrera profesional en los próximos años.

La IA no quitará tu puesto, pero sí parte de tu sueldo

La IA difícilmente apagará un empleo de un día para otro, pero sí puede vaciarlo de sus funciones hasta volverlo prescindible. Investigaciones citadas por McKinsey indican que la tecnología actual es capaz de automatizar hasta 57% de las actividades que componen un trabajo promedio, distribuidas en tareas dentro de distintos roles.

En la práctica, esto significa que una misma persona puede permanecer en una nómina, pero con menos responsabilidades y, posiblemente, menos salario o más carga de trabajo sin aumento. Para personas con trabajos poco diferenciados, o con salarios reducidos, este tipo de ajuste puede ser tan dañino como un despido directo.

Los empleos más expuestos: oficina, llamadas, datos

Los análisis de riesgo de automatización apuntan a un grupo claro de profesiones que resultarán afectadas: empleos administrativos, de call center y de procesamiento de datos. De acuerdo con EDsmart, entre 784 ocupaciones evaluadas, los 50 trabajos más vulnerables tienen en promedio 86.3% de sus tareas expuestas a automatización por IA, casi 2.9 veces más que el empleo promedio en EE.UU.

En esa lista, los teleoperadores y telemercadistas son los más expuestos, con hasta 96.25% de sus actividades automatizables con tecnologías actuales. También están en alto riesgo trabajos como captura de datos, procesamiento de formularios, apoyo administrativo, algunos puestos de bancos y call centers, así como tareas básicas de redacción, traducción y revisión de textos.

Muchas de estas posiciones concentran a mujeres o integrantes de minorías, lo que agrava el impacto en comunidades afectadas actualmente por brechas salariales y menor estabilidad laboral.

¿Tu trabajo está en riesgo? Auditoría personal en 3 pasos

Oded Nov, profesor de gestión de tecnología en la Universidad de Nueva York, explicó a CNN que un puesto está conformado por una colección de tareas que cambian varias veces al día. Por ello, sugirió evaluar las actividades que se hacen durante una jornada laboral.

Anota una semana de trabajo real. Llamadas, informes, correos, coordinación, trato con clientes, resolución de problemas, tareas creativas. Clasifica por tipo de tarea. ¿Cuántas son repetibles, previsibles y basadas en reglas claras, como revisar facturas o capturar datos? Calcula la proporción. Si más de la mitad se parece a “procesar información” y muy pocas implican juicio, negociación o trato humano, tu puesto tiene un nivel de exposición alto.

Mientras más parte del tiempo se vaya en funciones de ese tipo, más sencillo será para una empresa reemplazarlas con IA, aunque mantenga un pequeño equipo humano para supervisar.

Habilidades que la IA no ha logrado imitar y pueden salvar tu empleo

El siguiente paso es invertir tiempo en habilidades que son difíciles de automatizar. Expertos explican que la IA es muy buena para reconocer patrones, procesar datos y generar contenido estándar, pero es débil para ejercer liderazgo, empatía, pensamiento estratégico y creatividad original.

Esto incluye competencias como comunicación, manejo de conflictos, negociación, toma de decisiones con contexto y coordinación de equipos. “Las empresas siempre necesitarán personas que puedan pensar de forma crítica, hacer las preguntas correctas y resolver problemas con información incompleta”, señaló un análisis de Training Journal sobre cómo “blindar” la carrera frente a la IA.

Para muchas personas, esto implica salir de la comodidad de la rutina y asumir tareas como: atender clientes clave, liderar pequeños proyectos, proponer mejoras en procesos o capacitar a otros compañeros.

Trabajar con la IA, no contra ella

Paradójicamente, una de las mejores maneras de proteger un empleo frente a la IA es aprender a usarla eficientemente. El artículo de CNN recomienda familiarizarse con los principales sistemas de IA, preguntarles cómo podrían ayudar en el trabajo actual y experimentar su implementación para ganar tiempo en tareas repetitivas.

La lógica es simple: si un trabajador demuestra que puede usar la IA para producir más y mejor, se vuelve más valioso que alguien que se resiste. Esto incluye apoyarse en chatbots para resumir documentos, preparar borradores de informes o explorar plataformas que permiten automatizar procesos sin saber programar.

Visto así, la IA se convierte en un multiplicador de productividad. Pero quien se resista a transitar a esta tecnología tarde o temprano enfrentará una decisión empresarial sobre si vale la pena mantenerlo en el puesto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre IA y empleo

¿La IA va a quitar mi trabajo completo?

En la mayoría de los casos, no elimina el puesto entero, pero sí automatiza muchas tareas. Esto permite reducir plantillas o congelar vacantes sin anunciar “la desaparición” del cargo.

¿Qué trabajos están más en peligro con la IA?

Sobre todo empleos administrativos, de call center, captura de datos, procesamiento de formularios y tareas básicas de redacción y traducción. También puestos dedicados a seguir reglas y procesar información.

¿Cómo sé si mi empleo es vulnerable?

Si más de la mitad de tu jornada se va en tareas repetitivas, previsibles y basadas en reglas claras, tu puesto tiene un nivel de exposición alto.

Conclusión

La inteligencia artificial no va a borrar de un plumazo todos los empleos, pero sí está redefiniendo qué tareas merecen un salario y cuáles se delegan a una máquina. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, que se concentra en empleos administrativos, de servicio y atención al cliente, el riesgo aparece cuando el mismo puesto paga menos o exige más horas porque la IA hizo parte del esfuerzo “invisible”.

La única manera de transitar es moverse primero: auditar el propio trabajo, sumar habilidades humanas difíciles de copiar y usar la IA a favor, antes de que alguien más la use para reemplazar lo que haces hoy.

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