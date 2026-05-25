Purga judicial: Administración Trump despide a dos jueces de inmigración de NY y designa reemplazos

El Departamento de Justicia (DOJ) despidió el pasado jueves a dos jueces de inmigración con experiencia en la ciudad de Nueva York, el mismo día que anunció la contratación de cinco nuevos jueces para liderar las cortes de inmigración de la Gran Manzana, informó New York Focus.

Los jueces cesados de sus cargos, Jem Sponzo y Kyle Dandelet, habían concedido asilo con más frecuencia que el promedio nacional de los últimos años, si bien sus tasas de denegación aumentaron luego de la elección del presidente Donald Trump. Antes de convertirse en jueces, dedicaron gran parte de sus carreras al derecho migratorio.

Por su parte, dos de los nuevos jueces laboraron en tribunales militares. Otros dos tuvieron trayectorias como fiscales; uno de ellos también fue juez de un tribunal estatal de Carolina del Norte por al menos 10 años. El quinto pasó casi 20 años como asesor y jefe de gabinete de un asambleísta republicano de Nueva Jersey.

Los mencionados nombramientos se producen mientras el DOJ lleva a cabo una campaña de reclutamientos que hace un llamado a los profesionales del derecho a postularse para convertirse en “jueces de deportación”.

Los recientes despidos se suman al creciente número de más de 100 jueces de inmigración destituidos desde que el mandatario republicano llegó a la Casa Blanca en 2025 y empezó una reforma integral de los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Aunque no es inusual que un gobierno despida a jueces de inmigración —la administración del expresidente Joe Biden despidió al menos a seis que habían sido nombrados en el primer mandato de Trump—, históricamente no se ha destituido a más de unos pocos en un año determinado, informó New York Times.

Antes del jueves de la semana pasada, la administración republicana había despedido al menos a 14 jueces de inmigración solo en la ciudad de Nueva York, dio a conocer NYT.

Asimismo, Jeremiah Johnson, destituido de su puesto como juez de inmigración en San Francisco en noviembre del año pasado y que todavía funge como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, explicó que esta histórica ola de despidos permite al gobierno nombrar a jueces más obedientes.

De acuerdo con Johnson, el DOJ no les explicó a los jueces las razones de sus destituciones, lo que deja a quienes siguen en sus cargos cuestionándose si serán los siguientes.

“Los jueces están aterrorizados”, manifestó. “Los jueces están mirando constantemente a su alrededor. Los jueces trabajan jornadas larguísimas, incluso durante la hora del almuerzo, hasta altas horas de la noche, porque tampoco se les proporciona información mientras son despedidos”.

Un representante del sindicato de jueces de inmigración confirmó que el DOJ había despedido a dos jueces de inmigración de la Gran Manzana y a uno de cada uno de los tribunales de Concord, California; Sterling, Virginia; y Honolulu, Hawaii.

Un trabajador del tribunal de inmigración donde presidía Dandelet declaró que había sido despedido. El jueves en la tarde, el nombre de Dandelet fue eliminado de la lista en línea de jueces del 26 Federal Plaza de Manhattan, y se agregaron los nombres de los tres nuevos jueces asignados a esa corte.

En este sentido, el nombre de Sponzo había sido descartado de la mencionada lista. Los abogados de inmigración de la ciudad empezaron a difundir ese mismo jueves que había sido despedida. Un abogado dijo que preguntó a los secretarios judiciales sobre sus siguientes audiencias ante Sponzo y que el viernes le informaron que recibiría notificaciones por correo, una respuesta que, de acuerdo con él, por lo general señalaba que un juez ya no formaba parte del tribunal.

Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del DOJ indicó que la agencia “se niega a hacer comentarios sobre asuntos de personal”.

A diferencia de los jueces penales o civiles, que conforman una rama independiente del gobierno, los jueces de inmigración laboran DOJ dirigidos por el fiscal general de Estados Unidos. Ellos deciden si conceden asilo, emiten órdenes de deportación y ofrecen fianza a los inmigrantes detenidos. Muchos son del Departamento de Seguridad (DHS) o del DOJ; otros trabajaron como abogados pro bono para inmigrantes y personas de bajos ingresos.

Antes de que la administración del expresidente Barack Obama la nombrara jueza de inmigración en 2017, Sponzo dedicó casi toda su carrera a laborar como abogada litigante en la Oficina de Litigios de Inmigración del DOJ, dice su biografía oficial. Hasta el año fiscal 2024, concedió alrededor del 77% de los casos de asilo que resolvió, según datos recabados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

Antes de convertirse en juez de inmigración, Dandelet dedicó siete años de su carrera a trabajar como abogado de inmigración pro bono, y en una oportunidad comentó que había ayudado a impartir capacitaciones sobre derechos y evaluaciones legales a trabajadores inmigrantes en granjas lecheras cercanas a la frontera con Canadá. Hasta el año fiscal 2024, concedió asilo en aproximadamente el 72% de los casos que atendió.

En ese mismo periodo, de acuerdo con TRAC, los jueces de toda la nación denegaron el asilo más frecuentemente de lo que concedieron, rechazando cerca del 60% de las peticiones.

Los datos de TRAC, las tasas de denegación de asilos por parte de los dos jueces, incrementaron el año pasado, en consonancia con la tendencia nacional. La Junta de Apelaciones de Inmigración, que establece las interpretaciones legales que deben seguir los jueces de inmigración, ha emitido, bajo el gobierno de Trump, decisiones que dificultan la justificación de la concesión de asilo, limitando el acceso a la fianza y prácticamente invalidando algunas maneras de alivio de la deportación.

Varios juristas de inmigración comentaron que consideraban que Sponzo se había convertido recientemente en una de las juezas menos favorables a los inmigrantes de la ciudad de Nueva York. Estaba tramitando los casos a un ritmo particularmente acelerado: un análisis de New York Focus de los datos del DOJ publicados por el Proyecto de Datos de Deportación revela que, desde inicios de 2025 hasta el 1 de mayo, resolvió muchos más casos que cualquiera de sus colegas en el 26 Federal Plaza, ordenando la deportación de cerca de dos tercios de los casos.

Dandelet ordenó la deportación en una proporción similar de casos, pero resolvió aproximadamente la mitad. Este conjunto de datos incluye todos los procedimientos de deportación, no solo los casos de asilo.

El programa New York Focus hizo seguimiento de cerca de las actuaciones en la sala de la jueza Sponzo el miércoles en la mañana, a la vez que ella lideraba una audiencia para decenas de personas en procesos de deportación. En gran parte de los casos, ordenó la deportación del inmigrante, pese a que muchos de ellos estaban tramitando un estatus especial para jóvenes maltratados o abandonados.

De igual forma, una de las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración consideró que el mencionado estatus era muy incierto para dar protección contra la deportación, ya que los beneficiarios deben esperar años para pedir la residencia permanente.

Los abogados de inmigración se mostraron nerviosos e incluso enojados, y en varios casos manifestaron que la decisión violaba los derechos procesales de sus clientes.

El jurista Adam Tavares representó a unas pocas personas a las que Sponzo les concedió más tiempo para defender su caso. “Es una de las últimas personas que pensé que serían despedidas bajo esta administración”, aseguró.

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