8 lugares que te dan apoyos económicos para que te mudes ahí

Cada vez más ciudades y comunidades en Estados Unidos están ofreciendo dinero y beneficios especiales para atraer nuevos residentes a comprar viviendas, especialmente trabajadores remotos y profesionales que puedan contribuir a la economía local.

En algunos casos, los incentivos superan los $18,000 e incluyen efectivo, descuentos universitarios, membresías de coworking e incluso actividades recreativas.

1. West Memphis, Arkansas – hasta $10,000

West Memphis ofrece dos niveles de ayuda económica para quienes decidan mudarse:

–$10,000 para compradores de vivienda elegibles.

–$5,000 para personas que renten.

El programa está enfocado principalmente en trabajadores que acepten empleos locales.

Muchas personas consideran esta ciudad como una alternativa más económica para vivir cerca de Memphis, Tennessee.

2. Topeka, Kansas – hasta $10,000

La iniciativa Choose Topeka ofrece incentivos tanto para trabajadores remotos como para veteranos militares que pasan a la vida civil.

Dependiendo del perfil del solicitante, los apoyos pueden alcanzar los $10,000.

Algunos paquetes están vinculados con empresas asociadas y otros están dirigidos a trabajadores independientes o personas que trabajan desde casa.

3. The Shoals, Alabama – $10,000

Esta región de Alabama entrega $10,000 distribuidos durante el primer año de residencia.

Entre los requisitos principales se encuentran:

–Tener ingresos mínimos de $52,000 al año.

–Trabajar remotamente o ser independiente fuera de los condados Colbert y Lauderdale.

–Mudarse dentro de los siguientes seis meses.

La zona busca atraer creativos y profesionales interesados en una vida más tranquila y con viviendas más accesibles.

4. Tulsa, Oklahoma – $10,000

Tulsa Remote es uno de los programas más famosos del país desde su lanzamiento en 2018.

El programa ofrece:

–$10,000 para reubicación.

–Espacios de coworking.

–Eventos de integración y networking.

Los solicitantes deben trabajar remotamente para una empresa fuera de Oklahoma, vivir fuera del estado al menos un año antes de aplicar y pasar una entrevista virtual.

5. Virginia Occidental – hasta $12,000

El programa Ascend WV busca atraer personas interesadas en actividades al aire libre y estilos de vida menos urbanos.

Los participantes pueden recibir:

–Hasta $12,000 en efectivo.

–Membresías de coworking.

–Paquetes gratuitos de recreación al aire libre.

Los interesados deben trabajar para empresas fuera del estado o ser trabajadores independientes y comprometerse a permanecer al menos dos años en una de las comunidades participantes.

6. Huntington County, Indiana — más de $15,000

Este condado ofrece uno de los incentivos más altos de Indiana para personas provenientes de otros estados.

El apoyo puede superar los $15,000 al combinar:

–Ayuda económica.

–Beneficios locales.

–Apoyos de vivienda.

El programa está dirigido principalmente a profesionales y trabajadores remotos que puedan contribuir a largo plazo a la economía local.

7. Comunidades rurales de Kansas — hasta $15,500

Varias comunidades rurales de Kansas participan actualmente en programas de reubicación.

Entre ellas están:

–Salina.

–Emporia.

–Lincoln County.

–Hutchinson.

–Ottawa.

Algunos programas incluyen efectivo, apoyo para vivienda, acceso a espacios de coworking y membresías comunitarias.

Hutchinson destaca por ofrecer paquetes cercanos a los $15,500.

8. Texarkana, Arkansas/Texas — más de $18,900

Texarkana actualmente ofrece uno de los paquetes más llamativos.

Los incentivos incluyen:

–$5,000 en efectivo.

–25% de descuento en matrícula de Texas A&M University–Texarkana.

–Beneficios comunitarios y eventos de integración.

Para aplicar generalmente se requiere:

–Empleo de tiempo completo o trabajo independiente.

–Ingresos mínimos de $75,000 anuales.

–Mudarse dentro de seis meses.

–Vivir fuera de Arkansas o al menos a 75 millas de Texarkana si se reside en Texas.

Qué requisitos suelen pedir estos programas

La mayoría de estas iniciativas utilizan plataformas como MakeMyMove o sitios oficiales propios para recibir solicitudes.

Los requisitos más comunes son:

–Tener al menos 18 años.

–Comprobar empleo remoto o autoempleo.

–Trabajar para una empresa fuera del estado destino.

–Cumplir ingresos mínimos, normalmente entre $52,000 y $80,000 anuales.

–Completar la mudanza dentro de seis meses.

También es importante considerar que muchas veces el dinero no se entrega de inmediato.

Algunos programas reparten los pagos durante el primer año o condicionan el apoyo a permanecer viviendo en la zona cierto tiempo.

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