Aryna Sabalenka causa revuelo con collar de diamantes en Roland Garros: ¿Cuánto cuesta?

Aryna Sabalenka ha causado revuelo por usar un collar de diamantes en el torneo de Roland Garros, e incluso ha recibido algunas críticas de aficionados.

Sabalenka, número 1 del mundo, se defendió diciendo que lo usaba “porque quiere lucir bien” y que así “juega mejor en la pista”.

“Me siento bastante cómoda y, para mí, es importante lucir bien. Y si siento que me veo bien, rindo mejor en la pista”, comentó en rueda de prensa tras eliminar en primera ronda a la española Jessica Bouzas, 50 del ránking, por 6-4 y 6-2 en hora y cuarto.

De acuerdo a los reportes, el collar es hecho por los diseños Multi-Shapes característicos de Material Good.

El collar tiene 200 quilates de granates carmesí intenso, seleccionados especialmente para rendir homenaje a las emblemáticas canchas de arcilla roja de Roland Garros; 23 quilates de diamantes y tres llamativos collares superpuestos.

Dicha pieza tendría un valor de $110,000 dólares y la tenista bielorrusa lo usará en cada una de las rondas del Roland Garros.

Aryna Sabalenka no ve miedo en usar joyas en Roland Garros

La número uno del mundo reconoció que las joyas suscitan la curiosidad de la gente y aclaró que se siente “bastante segura” cuando viaja.

“Tengo a mi prometido, él es algo así como mi seguridad. Tengo a mi equipo, tengo a Jason y a mi fisioterapeuta, que hace jiu-jitsu (…) y si voy a algún sitio, nunca voy sola”, indicó.

“Me gusta traer un toque de moda a la pista de tenis -insistió-. Ya sé qué vestido voy a usar en el Grand Slam, así que simplemente intento inventar algo que combine con la ropa y que haga que el conjunto luzca mejor”.

Sabalenka, de 28 años, negó que sea hipócrita portar objetos de tanto valor mientras que está en una lucha para que los cuatro grandes repartan más dinero entre los jugadores del cuadro masculino y femenino.

“Sobre el dinero de los premios, no se trata de mí en absoluto. Es simplemente luchar por los jugadores, por los que tienen un ránking más bajo y que realmente están pasando apuros para sobrevivir en el mundo del tenis (…) Todo el mundo sabe que yo estoy bien. Es solo que estamos luchando por un porcentaje justo de los ingresos”, adujo la bielorrusa.

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