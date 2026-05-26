Michael Jordan envía mensaje especial a Pep Guardiola en despedida del Manchester

Michael Jordan, leyenda de la NBA, hizo una aparición sorpresiva en un video durante la despedida de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City.

Guardiola ha expresado que Jordan es uno de sus ídolos deportivos, junto con Tiger Woods. Jordan apareció para felicitarlo tras su etapa de 10 años con los Citizens.

“Hola Pep, soy Michael Jordan”, dijo el seis veces campeón de la NBA. “Solo quería felicitarte por una carrera increíble. Disfruta de tu retiro. “Buena suerte en el campo de golf”, añadió Jordan, haciendo referencia a la afición de Guardiola por este deporte, “y que no te falte el golpe. ¡Felicidades!”.

El técnico catalán se va del club con 20 títulos tras una estadía de 10 años donde ganó todos los títulos posibles, incluyendo la primera Champions League de Manchester City.

Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️



"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2026

Pep Guardiola se despide con una tribuna en el Etihad Stadium

Pep Guardiola se despidió este domingo del Manchester City entre lágrimas, ovaciones y homenajes en el Etihad Stadium, donde el técnico español bromeó al preguntar a los aficionados el motivo por el cual le quieren tanto.

“¿Por qué me queréis tanto, qué he hecho yo?”, comenzó Guardiola, visiblemente emocionado, antes de agradecer el cariño recibido durante su década al frente del equipo.

“Ha sido un honor ser 10 años el entrenador, qué emociones tan increíbles”, añadió el técnico en el homenaje que le hicieron en el campo tras el encuentro ante el Aston Villa que terminó en derrota de su equipo.

El de Sampedor, que tendrá una estatua en los aledaños del estadio, se despide de la que ha sido su casa durante los últimos 10 años, en los que ha conseguido 20 títulos, entre los que sobresalen seis Premier League y una Liga de Campeones, la única en la historia del club.

“Mi padre con 95 años está aquí y ojalá mi madre nos vea desde arriba. Os voy a seguir mirando desde lejos, quizás desde la grada. Ha sido muy divertido”, expresó Guardiola, que tendrá una grada con su nombre en el estadio.

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