Ciudad de Nueva York presenta plan para construir y preservar 400,000 viviendas asequibles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes Cuadra por Cuadra: Un Plan de Vivienda Para una Nueva Era, una estrategia para enfrentar la crisis de vivienda asequible en la ciudad mediante la construcción y preservación de cientos de miles de hogares durante la próxima década.

De acuerdo con la alcaldía de NYC, el programa, conocido en inglés como Block by Block, contempla la creación de más de 200,000 viviendas asequibles y la preservación de otras 200,000 unidades ya existentes en los próximos 10 años.

“Las familias trabajadoras están siendo expulsadas de la ciudad de Nueva York por el alto costo de la vivienda”, afirmó Mamdani durante la presentación. “Este plan busca construir más viviendas asequibles, proteger a los inquilinos e invertir en las comunidades que ayudaron a construir la ciudad de Nueva York”, añadió.

Una inversión de $22,000 millones en cinco años

La administración municipal prevé invertir $22,000 millones de dólares en vivienda durante los próximos cinco años, recursos que serán destinados tanto a nuevos desarrollos como a la conservación de viviendas económicas en los cinco distritos de la ciudad.

El proyecto también incluye la expansión del programa Open Door, enfocado en facilitar el acceso a viviendas asequibles para compradores, y la creación de Our Home, una nueva iniciativa para desarrollar cooperativas de vivienda permanentes dirigidas a familias trabajadoras.

Entre las medidas planteadas destacan cambios en el sistema de atención de denuncias por problemas en edificios residenciales, especialmente relacionados con calefacción y mantenimiento. Los inquilinos podrán programar algunas inspecciones y se establecerán jornadas especiales en inmuebles donde existan organizaciones de residentes.

La alcaldía informó además que pondrá en marcha un plan específico para El Bronx para atender problemas persistentes vinculados con calidad de vivienda, salud pública y desigualdad económica.

En relación con la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, la administración de Mamdani prometió una de las mayores inversiones en vivienda pública de los últimos años.

El objetivo, según el plan, es aumentar la participación de los residentes en las decisiones sobre sus comunidades y utilizar nuevos mecanismos de financiamiento para renovar edificios y desarrollar más unidades habitacionales.

$40 por hora para el sector construcción

La propuesta también incorpora medidas laborales para el sector construcción.

La alcaldía indicó que impulsará una legislación que garantice un salario mínimo de $40 dólares por hora, además de beneficios, para trabajadores de proyectos financiados por la ciudad.

Asimismo, se creará el primer Comité sobre Seguridad en la Construcción.

El plan incluye iniciativas para facilitar la transición de personas desde refugios hacia viviendas permanentes, agilizar servicios gubernamentales y permitir a propietarios construir apartamentos adicionales o legalizar viviendas en sótanos bajo estándares de seguridad.

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