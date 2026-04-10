Cuánto puede ganar un electricista en Florida: salario de 2026

Trabajar como electricista en Florida, en pleno 2026, es una alternativa laboral con ingresos estables y posibilidades de crecimiento. Aunque el salario puede variar según múltiples factores, existen cifras claras que permiten entender cuánto se puede ganar en este oficio y qué elementos influyen directamente en el sueldo.

En promedio, según el sitio ZipRecruiter, un electricista en el estado percibe alrededor de $45,877 anuales, lo que equivale a unos $22.06 por hora. La cifra representa un punto medio dentro de un rango más amplio, en el que los ingresos pueden ser considerablemente menores o mayores.

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Rangos salariales de un electricista en Florida

El ingreso de un electricista no es fijo. De acuerdo con datos de plataformas de empleo, el salario más bajo registrado ronda los $23,900 al año, generalmente asociado a aprendices o trabajadores con poca experiencia.

En el otro extremo, los profesionales con mayor trayectoria o con habilidades técnicas avanzadas pueden alcanzar ingresos de hasta $73,235 anuales. Sin embargo, la mayoría de los electricistas en Florida se ubica en un rango intermedio, con salarios que oscilan entre $37,400 y $51,200 al año.

Esta diferencia responde a factores como los años en el oficio, certificaciones, licencias y el tipo de proyectos en los que se participa. No es lo mismo trabajar en instalaciones residenciales que en proyectos industriales o comerciales de gran escala.

Las ciudades donde mejor se paga

La ubicación también juega un papel clave. En algunas zonas de Florida, los salarios son más altos debido al costo de vida, la demanda de mano de obra y el tipo de desarrollo urbano.

Entre las ciudades mejor remuneradas destacan:

Rockland Key: cerca de $65,395 anuales ($31.44 por hora)

Summerland Key: alrededor de $65,386

Merritt Island: aproximadamente $64,331

Marco Island: cerca de $62,628

Miami-Dade: unos $62,526

Port St. Lucie: cerca de $61,389

Estas cifras muestran cómo el sur de Florida y zonas costeras concentran mejores oportunidades salariales dentro del sector.

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