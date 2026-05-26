El precio de los huevos cayó 39% y ahora cuestan $2.25 la docena: esto es lo que está pasando

Después de alcanzar niveles récord en 2025, el precio de los huevos finalmente está dando un respiro al bolsillo de los consumidores. La docena cuesta ahora $2.25 en promedio, un 39.2% menos que hace un año, cuando el precio al mayoreo alcanzó un precio exorbitante de $6.23 y al menudeo rondó los $4.95 por docena, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Para una familia que compra dos docenas a la semana, eso representa ahorrar unos $176 al año.

La caída ya se refleja en los supermercados y representa un alivio para los hogares que dependen del huevo como fuente accesible de proteína animal. Sin embargo, estos precios podrían durar poco tiempo. La recuperación acelerada de la producción tras los brotes de gripe aviar ayudó a estabilizar la oferta, pero un nuevo repunte del virus podría disparar nuevamente los precios en los próximos meses.

De la escasez al exceso: cómo llegamos aquí en el mercado de los huevos

El colapso en el precio del huevo tiene una causa directa: los productores se pasaron de la raya.

Después de que los brotes de influenza aviar entre 2022 y 2025 enviaron a sacrificio a más de 70 millones de gallinas, los precios alcanzaron máximos históricos. Como respuesta, los avicultores expandieron agresivamente sus parvadas. Para enero de 2026, el inventario nacional alcanzó 374 millones de gallinas ponedoras, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cifra más alta en años.

A eso se sumó una decisión del gobierno federal: importar 122.5 millones de docenas de huevos en 2025, cuatro veces el volumen del año anterior, para abatir los precios en el supermercado. El resultado fue una sobreoferta que hundió los precios mayoristas hasta apenas 36 centavos la docena en enero de 2026.

Este año, la producción se recuperó y en enero de 2026 se produjeron 9,196 millones de huevos, un 2% más que en el mismo mes de 2025, según datos del USDA del 22 de febrero.

Lo que el consumidor ya siente en la caja del supermercado

El precio minorista promedio de una docena de huevos Grado A tamaño grande fue de $2.25 en abril de 2026, según la Reserva Federal de St. Louis, confirmando la baja sostenida desde los $2.577 de enero.

La tendencia es clara: enero, $2.58; febrero, $2.50; marzo, $2.35; abril, $2.25.

Para las familias hispanas, históricamente grandes consumidoras de huevo como fuente accesible de proteína, este es un gran alivio, tras meses de ajuste. Muchos hogares que redujeron su consumo durante el pico de $6 están retomando sus hábitos de compra, lo que explica en parte por qué los precios continúan bajando.

Los productores siguen en problemas con estos precios

Sin embargo, para los productores cada docena de huevos más barata en el supermercado resulta más cara de producir.

Los precios mayoristas colapsaron tan rápido que algunos productores tuvieron que vender huevos por debajo del costo de producción. En enero, el precio mayorista tocó 36 centavos la docena, según el reporte semanal de mercados del USDA. Estas condiciones hacen que los márgenes de los productores estén cada vez más presionados, al punto que las granjas más pequeñas, eventualmente tengan que cerrar, provocando una nueva escasez.

Es la misma dinámica que provocó la crisis anterior, pero en sentido inverso.

¿Cuánto puede durar la bajada de precios? El riesgo oculto

La pregunta no es si los precios bajarán más, sino cuánto tiempo permanecerá estable el mercado del huevo.

En febrero de 2026 se detectó un nuevo brote de gripe aviar en Pennsylvania que afectó a 7 millones de aves. El USDA inició un monitoreo activo para contener su propagación entre aves migratorias, que cada primavera cruzan zonas de alta concentración avícola.

Beau Whitney, analista agrícola de Whitney Economics, explicó los riesgos del entorno actual de la industria: “El mercado pasó de la escasez al exceso en menos de un año. Eso no es estabilidad, es un péndulo. Y los péndulos regresan”.

El USDA proyecta que los precios del huevo en 2026 serán en promedio 39% más bajos que en 2025, lo que valida la tendencia actual, pero no garantiza que los precios se mantengan hasta diciembre.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio bajo del huevo en 2026

¿Cuánto cuesta una docena de huevos en mayo de 2026?

Según el BLS, el precio promedio fue de $2.25 en abril de 2026, la lectura más reciente disponible. En mayo se estima que puede rondar ese mismo nivel o bajar ligeramente.

¿Por qué bajaron tanto los precios del huevo en 2026?

Los productores expandieron sus parvadas después de los brotes de gripe aviar, generando una sobreoferta. A eso se sumaron importaciones récord en 2025 y una caída en la demanda.

¿Pueden volver a subir los precios?

Sí. Un nuevo brote significativo de influenza aviar podría revertir rápidamente la tendencia. En febrero ya se detectó un brote en Pennsylvania con 7 millones de aves afectadas.

¿Vale la pena comprar huevos en cantidad y congelarlos?

Los huevos batidos pueden congelarse hasta por un año. Si los precios están bajos y tienes espacio, es una forma práctica de asegurar el ahorro. Los huevos con cáscara no deben congelarse.

¿Este precio bajo afecta a los productores?

Sí, seriamente. Algunos venden por debajo del costo de producción. Si los márgenes no mejoran, podrían reducirse las parvadas en los próximos meses y generar una nueva escasez.

Conclusión

El precio de los huevos bajó porque el mercado se corrigió en exceso, no porque el problema estructural esté resuelto. Si los brotes de gripe aviar regresan este otoño, como ocurrió en ciclos anteriores, la recuperación del inventario podría revertirse en semanas.

El consumidor que hoy paga $2.25 debería aprovechar el momento, pero sin perder de vista que este mismo mercado demostró, en menos de 12 meses, que puede dispararse o desplomarse de manera abrupta.

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