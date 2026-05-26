Karol G fue la estrella de los AMAs 2026 con dos reconocimientos

La edición 2026 de los American Music Awards 2026 se convirtió en un punto alto dentro del recorrido artístico de Karol G, que terminó la velada sosteniendo dos reconocimientos que difícilmente pasarán desapercibidos en su trayectoria.

La cantante abrió su paso por el escenario con una interpretación vibrante de “Ivonny bonita”, una de las piezas centrales de su álbum “Tropicoqueta”, mientras lucía un conjunto plateado que acompañó la presentación.

El auditorio respondió con entusiasmo y, minutos después, la artista de Medellín recibió el “Premio Internacional de Excelencia Artística“, una distinción que no se entregaba desde que la propia Whitney Houston lo obtuvo en 2009.

Esta categoría ha honrado a figuras de enorme peso dentro de la música, como Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees, entre otros.

El elogio que marcó la ceremonia

El encargado de entregarle el premio fue John Legend, quien tomó unos minutos para dedicarle un mensaje que resaltó su influencia internacional y la forma en la que su trabajo ha resonado en distintos públicos: “Hay artistas que hacen éxitos, y luego hay artistas que hacen historia, como millones de fans en todas partes. Yo admiro profundamente a Karol G”, expresó el compositor frente a la audiencia, que acompañó con aplausos.

La cantante, aún conmovida, lo agradeció. Recordó que, más allá de cifras o récords, su mayor satisfacción proviene del vínculo que ha logrado construir con quienes la escuchan: “Lo más importante en mi vida es el propósito. Encontré ese propósito a través de mi música. Sólo me hace feliz poder interpretar una canción y decir cosas en mis canciones que se convierten en la voz de muchas personas, en un lugar de sanación, en un lugar seguro“, compartió al recibir el reconocimiento, evocando momentos clave de su camino reciente, incluido su rol como artista principal en el Festival de Coachella 2026.

“Tropicoqueta” suma un logro más

Cuando parecía que el capítulo estaba cerrado, la sorpresa final llegó antes de que abandonara el escenario. John Legend reveló que “Tropicoqueta” también había sido elegido como “Mejor Álbum Latino del Año”, lo que selló una noche de doble celebración para la intérprete colombiana.

La reacción fue inmediata con gritos de alegría, emoción y un agradecimiento que buscó llegar a cada rincón donde la siguen: “Estoy súper agradecida, estoy súper feliz, estoy súper honrada. Gracias a todos los cantantes que estuvieron aquí apoyándome esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias. Para todos mis fans alrededor del mundo, los amo mucho. Gracias, gracias, AMAs”, finalizó.

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