Karol G desata la emoción en Jalisco con una aparición inesperada

La noticia se movió más rápido que los carritos por las calles empedradas de Tequila. Karol G apareció sin aviso y convirtió un día cualquiera en uno inolvidable para decenas de turistas y habitantes del Pueblo Mágico en Jalisco.

La tarde del 14 de mayo, la cantante bajó de un auto negro cerca del corazón del centro histórico. Con un sombrero vaquero blanco, jeans y un top casual, su presencia detonó una reacción inmediata. Desde celulares en mano, hasta gritos de emoción, fue imposible ignorarla.

En varios videos que circularon en redes, se ve a la intérprete avanzando por la plaza principal sin prisa, respondiendo sonrisas y saludos, posando para fotos y conversando con quienes se acercaban. Karol G se mostró cercana y agradecida, compartiendo con su público sin barreras.

“Fue un momento mágico”, escribió una usuaria en su perfil de redes tras grabar a la artista. En otra grabación, alguien comenta con asombro que ella parecía una persona más, sin ningún tipo de complejos.

Las imágenes se viralizaron de inmediato. Medios locales difundieron los clips y pronto sumaban cientos de miles de reproducciones. Los fans, emocionados, resaltaron la humildad con la que Karol G saludó, posó para selfies y hasta intercambió algunas palabras con quienes la reconocieron.

La conexión de Karol G con Tequila

Pero la colombiana no estaba sola. La acompañó Bertha González Nieves, fundadora y CEO de Casa Dragones y la primera mujer reconocida como Maestra Tequilera. Ambas son socias en el proyecto “200 Copas by Casa Dragones”, un tequila cristalino premium al que decidieron poner el nombre inspirado en uno de los éxitos musicales de Karol G.

Ese tequila, añejo, 100% de agave azul Weber, con notas que evocan almendra, agave tostado, miel y especias, fue lanzado oficialmente en septiembre de 2025 y ya está disponible en México y Estados Unidos. La relación entre la artista y Bertha ha mantenido a la cantante vinculada creativa y personalmente con el estado de Jalisco.

No es la primera vez que Karol G pisa este lugar. En febrero de 2024, durante su gira “Mañana Será Bonito”, también fue vista en el mismo Pueblo Mágico y hasta fue captada cantando acompañada por un mariachi, escena que se volvió viral al instante.

Hasta ahora no hay un comunicado oficial que detalle el motivo exacto de su visita de este 14 de mayo. El silencio oficial ha dado pie a especulaciones entre seguidores y locales, aunque la cercanía con Bertha y el enclave donde fue vista, hacen pensar en actividades vinculadas con su marca de tequila.

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