Leyenda del béisbol de Japón Shinnosuke Abe renunció como entrenador tras arresto por agresión a su hija de 18 años

Shinnosuke Abe, manager de los Yomiuri Giants y una de las figuras más reconocidas del béisbol japonés, tuvo que renunciar a su puesto de entrenador tras ser detenido en Tokio por agredir a su hija de 18 años durante una discusión familiar.

El incidente ocurrió el pasado lunes en la residencia de la familia, ubicada en el distrito de Shibuya. De acuerdo con reportes de medios japoneses como Nikkei Asia y Yahoo Japan, Abe, de 47 años, intervino en una disputa entre sus dos hijas adolescentes y terminó perdiendo el control.

Según la denuncia, tomó a su hija mayor y la arrojó contra el suelo. La esposa del manager y ambas hijas estaban presentes cuando llegaron los oficiales de la Policía Metropolitana de Tokio.

Antes de trasladarlo bajo custodia, los agentes le practicaron una prueba de alcoholemia. Abe fue liberado poco después, aunque la investigación continúa.

El propio manager habría reconocido ante los oficiales que se enfureció cuando sus hijas no atendieron sus órdenes de detener la discusión.

La directiva de los Yomiuri Giants calificó el episodio de “inaceptable”. Toru Kunimatsu, presidente y director ejecutivo del club, emitió un comunicado en el que ofreció disculpas a la afición y al béisbol profesional japonés.

Este martes su renuncia fue aceptada por el equipo y en una conferencia de prensa, Abe se disculpó por “causar preocupación e inconvenientes a los aficionados al béisbol y a todos los involucrados en el béisbol profesional por asuntos relacionados con mi familia”.

Su hija también emitió un comunicado que fue leído en voz alta por el representante de Abe. En el escrito aseguró que no hubo golpes ni patadas involucrados” y dijo que algunos detalles se exageraron en la prensa debido a cómo ella explicó inicialmente la situación.

Por su parte, el equipo designó al coach de bateo, Hideki Hashigami, como manager interino. Los Giants tienen previsto iniciar este martes una serie interliga de tres juegos frente a los Fukuoka SoftBank Hawks.

Abe es una figura histórica dentro de la organización. Jugó 19 temporadas con los Giants, acumulando 406 jonrones, 1.285 carreras impulsadas y 2.132 hits.

Fue MVP de la Liga Central en 2012 y es considerado uno de los mejores receptores en la historia del club.

Tras su retiro, pasó al cuerpo técnico y asumió como manager en 2023, guiando al equipo al título de la Liga Central en 2024.



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