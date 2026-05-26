Dominicano Wander Franco es hallado culpable por abuso sexual, pero recibe perdón judicial

El escándalo judicial de Wander Franco parece haber llegado a su fin. El pelotero dominicano fue hallado culpable del delito de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad por el Tribunal Colegiado ad hoc de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Sin embargo, Franco recibió un perdón judicial por parte del tribunal, lo que implica que no recibió una pena. A pesar de que el Ministerio Público pudo probar que Franco sostuvo una relación durante cuatro meses con una menor de edad, no recibió sentencia.

¿El motivo? La justicia determinó que Franco fue objeto de chantaje, extorsión y manipulación por parte de la madre de la menor, quien sí fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

El campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, hace un gesto en la corte durante su juicio por cargos de abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el lunes 25 de mayo de 2026. (Foto AP/Ricardo Hernandez)

Franco obtuvo el perdón judicial gracias a la disposición del artículo 340, numeral 3, del Código Procesal Penal de la República Dominicana.

La legislación establece que, cuando el delito se comete en circunstancias inusuales, el tribunal está facultado para atenuar la pena e incluso fijarla por debajo del mínimo legal, siempre que no exceda los 10 años de prisión.

A la salida del tribunal, Franco ofreció unas breves declaraciones en las que expresó su satisfacción con la decisión y agradeció el respaldo de sus seguidores durante todo el proceso. La sentencia completa se conocerá el 16 de junio.

El caso contra Wander Franco que arruinó su carrera en la MLB

El juicio contra Wander inició a mediados de diciembre de 2024. Desde agosto de 2023, Wander Franco entró en licencia administrativa por la investigación penal en República Dominicana.

Las investigaciones de las autoridades descubrieron que Franco pagaba cerca de $8,000 dólares mensuales a la mamá de la presunta víctima, además de la compra de un auto.

A través de su madre, Yudelka Aybar, habría transferido un millón de pesos dominicanos a la mamá de la menor. Al cambio vendría siendo $17,000 dólares. Esto con el objetivo de consentir la relación.

Durante los allanamientos en la casa de la madre de la menor, los fiscales dicen que encontraron $68,500 y $35,000 dólares que, según alegan, fueron entregados por Franco.

Conversaciones de Franco con la menor

En 2025, se revelaron extractos de conversaciones entre Franco y la menor de edad, donde queda en evidencia que tenían una relación y el pelotero le advertía sobre los riesgos que podría traer a su carrera profesional.

“Si mi equipo se da cuenta de esto, podría causarme problemas. Es una regla para todos los equipos que no podemos hablar con menores y, sin embargo, tomé el riesgo y me encantó”, envió el pelotero de 22 años desde su teléfono celular.

La investigación resaltó que Franco y la chica se conocieron por internet, cuando ella tenía solo 14 años y el pelotero 21. A finales de noviembre de 2024, el pelotero fue arrestado nuevamente en Dominicana por porte ilegal de arma.

La salida de Franco de las Grandes Ligas se produjo semanas después de que pactara en 2021 un acuerdo multianual por $182 millones de dólares con Tampa Bay Rays.



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