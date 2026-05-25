Mariano Rivera: “No me gusta el béisbol actual”

El béisbol actual, dice Mariano Rivera, ya no es el mismo juego que él disfrutó durante 19 temporadas. Así lo confesó en entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York durante un evento de presentación de su salsa “Mo’s Heat” que se produce en Panamá y se venderá, por ahora, en el área triestatal de Nueva York.

El excerrador más dominante de la historia afirmó que el juego cambió. Y para él, cambió demasiado. Tanto, que quizá no hubiese disfrutado esta nueva era moderna de béisbol como sus 19 años en las Grandes Ligas.

“El juego que estamos jugando ahora, no creo que lo hubiera disfrutado de la misma manera como lo disfruté cuando jugué por 19 años”, dijo.

“Aunque es el mismo juego, hay cosas que para mí no son parte del juego. El factor humano siempre ha sido el factor humano y lo tenemos que tener”, explicó.

El panameño insiste en que el pitcheo sigue siendo, y será siempre, el corazón de este deporte, pero también la mejor arma para controlar a los mejores bateadores.

Yankees vs. Dodgers: dos modelos, dos épocas

Rivera marcó distancia y una línea clara entre su generación y la actual, poniendo como ejemplo a los ‘Bombarderos del Bronx’ de su época y la actual nómina de Los Ángeles Dodgers.

“Nosotros teníamos lo que teníamos crecido de la casa, del patio, y peleando con todo el mundo”, recuerda. “No teníamos que gastar una nómina como están gastando los Dodgers para recoger todo lo que puedan recoger”.

Rivera matizó que su intención no era criticar a los Dodgers e incluso elogió su trabajo y el talento de la nómina. Sin embargo, aseguró que para él no se pueden comparar a los Yankees de su época con la franquicia de Los Ángeles. “No podemos comparar historia. Ellos tienen que hacer historia; nosotros ya la hicimos”.

Mariano Rivera ve en Ohtani al talento más dominante de su era

El panameño describió al japonés como un atleta “que lo ha hecho todo, tanto en el montículo como en el plato”, y aseguró que tenerlo en esta era del béisbol es “un honor” para quienes aman el juego.

Rivera destacó que Ohtani ofrece algo que pocas veces se ha visto, algo diferente. Consultado sobre quienes ya lo califican como el mejor pelotero de la historia, el excerrador de los Yankees no esquivó el elogio: “Hasta ahora mismo lo está haciendo. Para mí es algo totalmente fenomenal”.

El clima antimigrante que vive la comunidad hispana en Estados Unidos, desde la óptica de Mariano Rivera

La leyenda de los Yankees fue consultada por el ambiente antimigrante que atraviesa Estados Unidos. Rivera calificó como dolorosa la separación de las familias y centró su mensaje en un plano religioso.

“Mira, primero, no soy político. No me meto en esas cosas. Lo que sí quiero decirle a mi gente es que tenemos que buscar de Dios, acercarnos a Dios. Eso lo puedo decir: acercarnos a Dios, buscar de Dios, que sea él que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría para hacer decisiones correctas”, declaró.

Rivera reconoció que la comunidad hispana vive momentos difíciles y lamentó el dolor de ver familias separadas. “Son momentos difíciles. Todos estamos pasando por momentos difíciles, viendo nuestras familias separadas. Es difícil, pero tenemos que seguir adelante”, expresó.



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