Luis Fernando Cabrera asistirá a su graduación tras ser liberado de ICE en Texas

Luis Fernando Cabrera, estudiante del distrito escolar Austin ISD, podrá finalmente asistir a su graduación de preparatoria luego de ser liberado tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

El joven fue detenido el pasado 1 de mayo en el centro de detención migratorio de Karnes, luego de una parada de tráfico sobre la Interestatal 35 que terminó con la intervención de agentes migratorios.

Graduación de Luis Fernando será el 2 de junio

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un oficial de policía contactó a ICE tras determinar que el estudiante presuntamente no contaba con presencia legal en Estados Unidos, situación que derivó en su arresto días antes de su ceremonia de graduación programada para el 2 de junio.

La detención generó preocupación entre familiares, compañeros y miembros de la comunidad escolar, quienes temían que el estudiante no pudiera concluir uno de los momentos más importantes de su vida académica.

El caso tomó relevancia pública luego de que el congresista Greg Casar realizara ruedas de prensa para visibilizar la situación y aumentar la presión social a favor de su liberación.

ICE libera a Luis Fernando Cabrera

Finalmente, la tarde del 20 de mayo, Luis Fernando Cabrera salió del centro de detención después de que un juez federal aprobara un recurso de habeas corpus presentado por su defensa.

Tras recuperar su libertad, el estudiante acudió a una sesión fotográfica con toga y birrete, preparándose para la ceremonia que durante semanas creyó que no podría vivir.

“Yo pensé que no iba a salir para mi graduación, pero gracias a Dios y a toda la gente que me apoyó pude salir y voy a poder estar presente”, expresó en entrevista para N+ Univision 62.

Durante el tiempo que permaneció detenido, el joven aseguró haber vivido con incertidumbre sobre su futuro y el temor de perder años de esfuerzo académico en Estados Unidos.

“Mi papá siempre ha sido insistente con el estudio. Llevo siete años en este país y los siete años estudiando. Yo pensé que iban a ser siete años echados a perder si me deportaran”, relató.

Desea seguir con sus estudios universitarios

Luis Fernando Cabrera explicó que la educación ha sido el principal valor inculcado por su familia y aseguró que su intención es continuar sus estudios universitarios en áreas relacionadas con negocios o contaduría.

Además, envió un mensaje de motivación para otros jóvenes migrantes que atraviesan procesos similares.

“Que le sigan echando ganas a las metas que tienen para que las cumplan. Tener papeles no es impedimento para salir adelante en este país”, señaló.

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