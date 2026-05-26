Protestas en Delaney Hall: Migrantes denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención

La tensión alrededor del centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, aumentó esta semana tras una serie de protestas, denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El conflicto comenzó a intensificarse luego de que cientos de detenidos iniciaran una huelga laboral y de hambre para denunciar problemas relacionados con la calidad de la comida, el hacinamiento y la falta de atención médica dentro de la instalación migratoria, operada por la empresa privada GEO Group.

Inmigrantes denuncian hacinamiento

Abogados que representan a varios migrantes aseguraron que las condiciones dentro del centro son “brutales”. Según denunciaron, algunas personas duermen en el suelo, las habitaciones están sobrepobladas, las duchas funcionan con agua fría y las celdas permanecen a temperaturas extremadamente bajas.

También afirmaron que detenidos con enfermedades como cáncer y diabetes han tenido dificultades para acceder a tratamiento médico adecuado.

DHS rechaza señalamientos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y aseguró que los migrantes reciben alimentación, agua potable, artículos de higiene y atención médica conforme a los estándares establecidos por ICE. La agencia sostuvo además que los centros de detención migratoria cumplen normas superiores a muchas cárceles del país.

La situación provocó una creciente reacción política en Nueva Jersey. El senador demócrata Andy Kim visitó Delaney Hall durante el fin de semana y aseguró haber encontrado condiciones preocupantes dentro de las instalaciones. Según explicó, observó habitaciones con hasta 16 personas, baños en malas condiciones y dificultades para acceder a agua caliente.

Kim también afirmó haber hablado con migrantes que aseguran llevar meses detenidos sin claridad sobre su futuro migratorio.

I saw chaos inside and outside of the ICE detention center Delaney Hall today. Detainees protesting the lack of due process, the disgusting food and poor treatment while their families and advocates stood outside calling for help. Instead of engaging with me and others about the… pic.twitter.com/5XSeZWzoky — Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) May 26, 2026

Protestas afuera del centro de detención del ICE en Delaney

Las protestas afuera del centro escalaron cuando activistas intentaron impedir el traslado de Martin Alonso Soto Hernández, un detenido cuya esposa está embarazada y que había solicitado su liberación bajo fianza.

Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos entre manifestantes y agentes federales armados, algunos con el rostro cubierto. Durante los incidentes, agentes utilizaron gas para dispersar a la multitud.

El DHS aseguró que aproximadamente 125 personas bloquearon los accesos al centro y formaron cadenas humanas para impedir la salida de vehículos oficiales. La agencia afirmó que los agentes utilizaron una “cantidad mínima” de fuerza después de emitir varias advertencias.

El caso de Soto Hernández se convirtió en uno de los principales símbolos de las protestas. Sus abogados indicaron que fue detenido por ICE el pasado 20 de enero mientras compraba pañales. Aunque anteriormente enfrentó acusaciones relacionadas con un supuesto caso de violencia doméstica, los cargos fueron eliminados de su expediente.

Tras ser trasladado a otro centro de detención, sus representantes legales denunciaron que fue colocado en aislamiento y que su estado físico se ha deteriorado considerablemente.

Alcalde de Newark pedirá una investigación

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó que funcionarios estatales no pudieran ingresar a Delaney Hall durante el fin de semana y aseguró que continuará impulsando el cierre del centro.

“El hecho de que no se nos permita entrar genera aún más preocupaciones sobre lo que está ocurriendo dentro”, declaró.

Mientras tanto, el alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció que solicitará formalmente una investigación estatal sobre las condiciones en la instalación.

La controversia también reavivó las críticas contra los centros privados de detención migratoria en Estados Unidos. Legisladores demócratas y organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado durante años presuntos abusos y falta de supervisión en este tipo de instalaciones.

GEO Group, empresa encargada de operar Delaney Hall, aseguró que todos sus servicios son supervisados por ICE y que cumplen con los estándares federales establecidos para la atención de detenidos migratorios.

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