Murió Bob Horner, legendario cañonero y Novato del Año en 1978 con Atlanta Braves

La organización de los Atlanta Braves anunció el fallecimiento de Bob Horner a la edad de 68 años, uno de los pocos peloteros que saltó al profesionalismo en 1978 sin jugar en ligas menores.

La noticia llega dos semanas después de las muertes de Bobby Cox y Ted Turner.

We are saddened by the passing of former Braves third baseman Bob Horner.



The first overall pick in the 1978 MLB Draft, Horner made the jump straight to the Majors without playing a single day in the Minors.



Just ten days after being drafted, Horner made his MLB debut and… pic.twitter.com/bTGCupQWDA — MLB (@MLB) May 26, 2026

Horner fue capaz de jugar durante 10 campañas en Las Mayores, nueve de ellas con Atlanta, donde hizo historia te ser el primer jugador en conseguir varios hitos importantes en esta franquicia.

Horner fue la primera selección en el draft de 1978 para Atlanta y posteriormente debutaría en la MLB sin haber disputado ni un desafío en Ligas Menores tras su extraordinario paso por la NCAA, convirtiéndose en el primero de ambos circuitos en debutar directamente en el “Big Show”.

Primer pelotero con cuatro cuadrangulares en un juego

Bob Horner fue el primer pelotero de los Bravos en registrar una jornada de cuatro cuadrangulares, consiguiendo esa noche mágica en 1986 contra los Expos de Montreal. En su campaña de debut (1978) fue Novato del Año de la Liga Nacional y asistió al All Star Game en 1982.

La novena de Atlanta emitió un comunicado tras el deceso de Horner con sus grandes logros en su organización y enviando un mensaje de aliento a su esposa y sus dos hijos.

Aunque su paso no fue el más reconocido, será muy recordado por los fanáticos de pelota en los 80′, principalmente por la afición de Atlanta, quienes le tienen bastante aprecio por su entrega y todos sus batazos de poderes en aquel momento.

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