Organizaciones animalistas pidieron a la MLB investigación contra Edwin Díaz por presunta participación en peleas de gallos en Puerto Rico

Las organizaciones animalistas Animal Wellness Action y el Center for a Humane Economy pidieron a la Major League Baseball (MLB) investigar al lanzador de Los Angeles Dodgers, Edwin Díaz, por su presunta participación en peleas de gallos en Puerto Rico, una actividad ilegal a nivel federal.

Las organizaciones aseguran que existen fotografías, videos y material promocional que vinculan al jugador con eventos gallísticos y exigen sanciones si se confirma su involucramiento.

Animal Wellness Action y el Center for a Humane Economy enviaron una carta al comisionado Rob Manfred solicitando una investigación formal.

Según la denuncia, Díaz aparece en palenques, en anuncios de torneos y en declaraciones públicas donde habla de su participación en estas actividades.

Wayne Pacelle, presidente de ambas organizaciones, afirmó que Díaz estaría violando la ley a sabiendas y participando en delitos asociados a violencia y apuestas ilegales.

Asimismo, sostiene que la MLB no toleraría conductas similares si se tratara de peleas de perros, extorsión o apuestas del crimen organizado, y que las peleas de gallos representan delitos de la misma gravedad.

Pacelle recordó que la MLB ha sancionado históricamente a jugadores por conductas fuera del campo que dañan la imagen del deporte: violencia doméstica, agresiones, apuestas ilegales y abuso de sustancias.

En este sentido, la organización argumenta que la participación en peleas de animales (delito grave bajo la ley federal) encaja en esa categoría de comportamientos que afectan la integridad de la liga.

Las organizaciones denunciantes tienen un largo historial en campañas contra las peleas de animales. Incluso redactaron la legislación federal que prohibió estas prácticas en Puerto Rico, realizaron investigaciones en la isla y participaron en todas las apelaciones judiciales que confirmaron que las peleas de gallos son ilegales y constituyen un delito grave.

Las peleas de gallos fueron prohibidas en Puerto Rico hace ocho años mediante legislación federal, pese a la resistencia de sectores locales. Desde entonces, organizaciones de protección animal han documentado la persistencia de eventos clandestinos y su vínculo con apuestas ilegales y redes criminales.

La solicitud enviada a la MLB busca que la liga establezca una política explícita que prohíba la participación de jugadores en actividades de peleas de animales y que aplique sanciones disciplinarias si se confirma la participación de Díaz.

A mediados de mayo, USA Today reveló que Edwin Díaz y los jinetes de carreras de caballo, los hermanos José Ortiz e Irad Ortiz Jr., estaban vinculados en peleas de gallos ilegales en Puerto Rico.



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