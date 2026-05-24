Hombre de El Bronx condenado a 75 años de cárcel por el tiroteo mortal en el Hotel Umbrella

Un sujeto de El Bronx fue sentenciado entre 75 años y cadena perpetua por disparar contra el antiguo Hotel Umbrella en Kew Gardens el día de Año Nuevo de 2021, asesinando a un hombre e hiriendo a otros dos.

Identificado como Richard Swygert, de 24 años, fue declarado culpable en un juicio celebrado en marzo de asesinato en segundo grado, dos cargos de intento de asesinato, agresión en primer y segundo grado y dos cargos de posesión ilegal de armas en segundo grado, después de un juicio con jurado de tres semanas.

De acuerdo con la acusación y el testimonio del juicio, el 1 de enero de 2021, cerca de la 1:09 de la madrugada, Swygert y su acompañante ingresaron al Hotel Umbrella, ubicado en la Avenida 82 y Queens Boulevard en Kew Gardens, donde esperaron el ascensor.

Unos minutos después, las tres víctimas salieron del ascensor y el acusado y su cómplice las siguieron hasta el vestíbulo principal del hotel. Ambos grupos abandonaron el hotel y se produjo una discusión verbal entre una de las víctimas y uno de los acompañantes de Swygert. Posteriormente, se desató una pelea entre los dos sujetos.

Swygert sacó un arma y abrió fuego varias veces, hiriendo cinco veces a Robert Deandre Williams, de 20 años y residente de Rosedale. Después disparó seis veces a la segunda víctima, hiriéndola en el abdomen, los brazos y las piernas. A la tercera víctima la baleó una vez en una pierna.

Los servicios de emergencia trasladaron a Williams al hospital NYC Health + Hospitals/Queens, donde fue declarado muerto debido a las numerosas heridas de bala. Williams habría cumplido 21 años al día siguiente; en cambio, su asesinato se convirtió en el primer homicidio registrado en la ciudad de Nueva York en 2021.

Una víctima de 40 años fue llevada por los paramédicos al Centro Médico del Hospital Jamaica, donde su estado fue declarado crítico y necesitó ser operado de emergencia para salvarle la vida, así como cirugías adicionales para evitar la amputación de su pierna.

La segunda víctima sobreviviente, un hombre de 20 años, fue transportada por los servicios de emergencia al Hospital New York-Presbyterian Queens, donde su estado fue reportado como estable y recibió tratamiento por una herida de bala en el muslo.

Los detectives en el lugar de los hechos recabaron 13 casquillos de bala de la fachada del Hotel Umbrella, que cerró definitivamente poco después del tiroteo mortal debido a la intensa presión de la comunidad de Kew Gardens.

“Richard Swygert abrió fuego frente al antiguo Hotel Umbrella el día de Año Nuevo de 2021, cometiendo el primer homicidio de ese año”, explicó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “Los disparos que efectuó mataron a un joven, hirieron gravemente a otro y dejaron a un tercero gravemente herido”.

Asimismo, el juez Ushir Pandit-Durant del Tribunal Supremo de Queens condenó a Wygert a una pena de entre 75 años y cadena perpetua el viernes 22 de mayo de este año.

“No podemos normalizar la violencia armada”, declaró Katz. “Un jurado declaró culpable al acusado de asesinato y hoy fue sentenciado a entre 75 años y cadena perpetua como consecuencia directa de sus actos criminales”.

Sigue leyendo:

• Más de 100 armas fueron sacadas de circulación en Queens, Nueva York

• NYC refuerza la seguridad en El Bronx con más policías y una reorganización del NYPD

• Hallan anciano sin vida baleado en parque en Queens, Nueva York a plena luz del día