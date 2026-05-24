Transeúnte herido en tiroteo cerca de la Casa Blanca permanece grave pero estable

El transeúnte que resultó herido durante el tiroteo ocurrido el sábado cerca de la Casa Blanca permanecía este domingo en estado grave pero estable, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que recibió el disparo, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una herida de bala que no pone en peligro su vida. Hasta ahora, las autoridades no han explicado si el disparo provino del atacante o de los agentes que respondieron al incidente, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

El tiroteo ocurrió cuando un hombre identificado como Nasire Best, de 21 años y residente de Dundalk, Maryland, abrió fuego contra un puesto de control de seguridad ubicado en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto respondieron al ataque y mataron al sospechoso, quien posteriormente fue declarado muerto en un hospital, informó la Policía Metropolitana de Washington.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del ataque.

Tres tiroteos en el último mes

El incidente se suma a una serie de episodios de seguridad registrados recientemente en las cercanías del mandatario. Se trata del tercer tiroteo relacionado con el entorno presidencial en el último mes.

En abril, un hombre armado con pistolas y cuchillos irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras que a principios de este mes otro individuo fue herido por agentes del Servicio Secreto tras disparar cerca del Monumento a Washington.

Trump reaccionó al tiroteo mediante una publicación en Truth Social, donde afirmó que Best tenía una “posible obsesión con la estructura más preciada de nuestro país”.

El mandatario también utilizó el episodio para defender su propuesta de construir un nuevo salón de baile en el complejo presidencial y reiteró su solicitud al Congreso de $1,000 millones de dólares para reforzar la seguridad de la Casa Blanca.

Registros judiciales citados por AP muestran que Best ya había tenido encuentros previos con las autoridades cerca de la residencia presidencial. En julio de 2025 fue arrestado después de intentar ingresar a los terrenos de la Casa Blanca cerca de un puesto de control.

Según documentos judiciales, en aquella ocasión desobedeció órdenes de los agentes, aseguró ser Jesucristo y manifestó que quería ser arrestado.

Best se había graduado en 2023 de la escuela secundaria Dundalk, donde practicó atletismo.

La madre del sospechoso declaró a The Washington Post que se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales y aseguró que su hijo “nunca fue violento, independientemente de lo que la gente publique”.

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