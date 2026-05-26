Nueva York descarta implementar el registro de bicicletas eléctricas durante este 2026

La iniciativa para registrar las bicicletas eléctricas en el estado de Nueva York fracasó.

Un legislador clave aseguró que las deliberaciones sobre el presupuesto estatal se extendieron tanto más allá de la fecha límite del 1 de abril que no hay tiempo suficiente para elaborar y considerar proyectos de ley sobre el tema.

Bill Magnarelli, asambleísta demócrata de Syracuse y presidente del comité de transporte de la cámara, quiere exigir que todas las bicicletas eléctricas estén registradas. No obstante, aseguró que no habrá medidas importantes al respecto hasta el año que viene.

“Esta es una de las consecuencias, por así decirlo, de un presupuesto que se retrasa un poco más de lo deseado”, declaró.

A inicios de 2026, Magnarelli lideró una audiencia sobre bicicletas y patinetas eléctricas en la que testificó el jefe de policía de Long Island y el director de la Coalición Ciclista de Albany. De acuerdo con lo que señaló, hay aproximadamente cuarenta proyectos de ley con diferentes propuestas para regular, registrar, incentivar o concientizar sobre las bicicletas eléctricas pendientes ante el Comité de Transporte.

La ley del estado de Nueva York permite tres clases de bicicletas eléctricas. Primero están las de clase 1, que pueden alcanzar las 20 mph como motores que funcionan cuando el usuario pedalea; las de clase 2 también tienen el mismo límite de las anteriores, pero pueden funcionar sin que nadie las pedalee. Las bicicletas de clase 3 llegan hasta 25 mph y están permitidas en la Gran Manzana.

Las personas menores de 16 años no pueden conducir una bicicleta eléctrica legalmente, y la ley estatal prohíbe el uso en carreteras con un límite de velocidad superior a 30 mph. Las autoridades locales pueden imponer restricciones adicionales; la ciudad de Nueva York impuso el año pasado un límite de velocidad de 15 mph para bicicletas eléctricas.

No obstante, legisladores y defensores reconocen que las leyes actuales no se aplican de manera correcta. Magnarelli se quejó de que es difícil responsabilizar a las personas si una bicicleta eléctrica no está registrada y los operadores no están obligados a tener ningún tipo de licencia o capacitación.

Desde julio, las bicicletas eléctricas en Nueva Jersey deberán estar registradas y los ciclistas deberán tener licencia. Los defensores del ciclismo en Nueva York, por lo general, se muestran recelosos ante el registro.

“Nueva York debería aprender de la experiencia de Nueva Jersey en lugar de repetir sus errores precipitándose a hacer lo mismo”, manifestó Anne Savage, directora ejecutiva de la Coalición de Ciclistas de Nueva York, en la audiencia de enero, informó Gothamist.

Dado que el estado no exige registro, los funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados expresaron que no tenían estadísticas sobre la cantidad de bicicletas eléctricas que circulaban en la ciudad. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York hace un seguimiento de las bicicletas que cruzan los puentes del East River; ese número aumentó a un promedio de 28,853 por día el año pasado, en comparación con las 20,624 por día en 2019.

Un estudiante de la planificación urbana estimó en 2025 que cerca del 45% de los vehículos observados en los carriles bici de la ciudad son bicicletas eléctricas. El Workers Justice Project, un grupo que defiende a los repartidores, estima que existen 80,000 trabajadores que utilizan bicicletas eléctricas en la Gran Manzana.

Magnaelli indicó que también parece haber un aumento en la ciudad, en el norte del estado, y le preocupan los transeúntes arrollados por las bicicletas eléctricas.

“La idea de que no haya que registrar algo porque solo va a 32 kilómetros por hora no tiene sentido para mí”, señaló. “Si vamos a hacerlo, me gustaría que fuera para todas las categorías. Además, facilitaría su cumplimiento”.

Los defensores del ciclismo dicen que el problema de los requisitos de registro es que no son uniformes entre los estados, y las bicicletas cruzan fronteras estatales. Jon Orcutt, un veterano defensor y exfuncionario de transporte municipal, opina que dichas preocupaciones son exageradas.

“El debate sobre las bicicletas eléctricas tiende a generar pánico en lugar de apoyo”, aseguró. “Si no se quieren bicicletas eléctricas en la acera, eso ya es ilegal. Si no se quieren bicicletas eléctricas que se salten los semáforos en rojo, eso ya es ilegal. Si no se quieren bicicletas eléctricas que circulen a 50 mph, eso ya es ilegal. Así que Albany no es el lugar adecuado para cambiar eso”.

Jodi Giglio, asambleísta republicana del condado de Suffolk y promotora de un proyecto de ley que exige que las personas lleven identificación mientras usan bicicletas eléctricas y que obliga al estado a desarrollar un curso de seguridad sobre su funcionamiento.

“Fue una oportunidad perdida”, zanjó refiriéndose a la sesión legislativa de este año.

Los legisladores estatales volverán al Capitolio este martes, donde se espera que dediquen la semana a examinar los siete proyectos de ley restantes del presupuesto estatal, que sube a alrededor de $268 mil millones de dólares. Esto deja solo una semana de sesiones programadas en junio antes de que los legisladores concluyan su labor en el Capitolio por este año.

Magnarelli dijo que dedicaría tiempo este verano y el otoño a reunirse con las partes interesadas y realizar un paquete de proyectos de ley para presentar en enero del próximo año. Su meta es adoptar un enfoque integral, además de impulsar el registro de votantes.

“¿Cómo podemos mantener las carreteras seguras? Tiene que haber normas. Tiene que haber reglamentos. Tiene que haber rendición de cuentas y tiene que haber cumplimiento de la ley. Eso es lo que vamos a intentar implementar”, expresó.

Hasta entonces, dijo, “solo rezo para que nadie salga herido”.

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