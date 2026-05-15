Ciclista murió tras arrollar a anciana que iba caminando en Nueva York

Claud Sealy, hombre de 60 años, murió dos semanas después de caerse en su bicicleta al arrollar a una anciana en una calle en Brooklyn (NYC).

Sealy conducía una bicicleta eléctrica y fue hospitalizado tras colisionar con una mujer de 72 años en Flatbush Av cerca de New York Av, en el barrio Midwood, poco antes de las 9:00 p.m. del 25 de abril, de acuerdo con los reportes policiales citados por Daily News.

Los paramédicos trasladaron de urgencia tanto a Sealy como a la anciana herida al NYC Health + Hospitals/Kings County, donde el ciclista falleció el 9 de mayo, informaron ahora las autoridades. La mujer sufrió lesiones que no pusieron en riesgo su vida, indicó News 12.

Sealy residía en Flatbush, a aproximadamente una milla del lugar donde ocurrió el accidente. El incidente sigue siendo investigado por el Escuadrón de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En marzo el conductor Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Según un estudio publicado por la Fundación AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) para la Seguridad Vial, los choques donde conductores huyen de la escena representaron el 15% de todas las colisiones en 2023, el porcentaje más alto registrado en cualquier año reciente. A nivel regional, en Nueva York y Connecticut más del 8% de los decesos por colisiones de tráfico entre 2017 y 2023 fueron resultado de choques con fuga. En Nueva Jersey la cifra fue un poco superior: 8.5%.