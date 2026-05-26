Segunda vuelta de las elecciones al Senado de Texas mide la verdadera influencia de Trump

Los electores de Texas acuden a las urnas este martes para decidir el candidato republicano en una importante contienda por un escaño en el Senado que podría determinar el control de la cámara y que servirá como prueba de la influencia del presidente Donald Trump.

Asimismo, en la boleta electoral figuran algunos enfrentamientos entre miembros del Partido Republicano y una candidata, Maureen Galindo, que ya fue condenada por destacados demócratas por los polémicos comentarios que lanzó durante su campaña.

Trump opina

El apoyo de última hora del mandatario en la segunda vuelta de las primarias para el Senado de Texas, dando al fiscal general Ken Paxton frente al actual senador republicano John Cornyn, sacude la rivalidad que podría volverse crucial en la lucha por el control del Senado en 2027.

Cornyn lideró por un estrecho margen las primarias de marzo con 42% de los votos, seguido por Paxton con el 40%, lo que le permitió pasar a la segunda vuelta contra el representante republicano Wesley Hunt.

Esto se produce luego de que se demostrara que el poder del apoyo de Trump prevaleció en las recientes primarias, donde el líder de la Casa Blanca logró destituir este mes de mayo a republicanos en ejercicio que no contaban con su respaldo, incluidos el representante de Kentucky, Thomas Massie, y el senador de Louisiana, Bill Cassidy.

Aunque el presidente ha elogiado a Cornyn como un “buen hombre”, dejó claro que, a su juicio, el senador no le ofreció el apoyo suficiente en el pasado.

En este sentido, Cornyn cuenta con el respaldo del grupo de campaña de los republicanos del Senado, y muchos de sus colegas senadores lo apoyan pese al respaldo de Trump a Paxton, alegando que las controversias del fiscal general de Texas podrían poner en peligro el escaño republicano, considerado como seguro.

La reñida lucha republicana es también la segunda vuelta de las primarias más caras, de acuerdo con AdImpact, luego que la contienda hiciera historia como la elección primaria al Senado más costosa en marzo. Según AdImpact, se han gastado $100 millones de dólares en las primarias y $25 millones en la segunda vuelta.

Elecciones a la Cámara de Representantes de Texas

El distrito congresional número 18 del área de Houston no es ajeno a la participación electoral: este escaño en la Cámara de Representantes tuvo seis elecciones en los últimos dos años.

La muerte de los dos últimos representantes del distrito, Sheila Jackson Lee y Sylvester Turner, dejó al distrito sin representación durante largos periodos. El representante Christian Menefee, actual representante del distrito, lleva apenas unos meses en el cargo tras ganar los comicios en una contienda especial, informó ABC News.

Se enfrenta al representante Al Green, un veterano miembro del Congreso, que representa al noveno distrito para favorecer a los republicanos.

En Dallas, otra disputada primaria demócrata enfrenta a un integrante actual con un exmiembro. La redistribución de distritos cercanos atrae a los principales aspirantes a las primarias para el 33.º distrito congresional del estado: la representante Julie Johnson, quien actualmente representa al vecino 32.º distrito congresional de Texas, y el exrepresentante Colin Allred, quien dejó ese escaño en 2024 para postularse al Senado.

El distrito congresional número 35 de Texas presenta una igualada segunda vuelta electoral tanto para republicanos como para demócratas. El distrito fue rediseñado para favorecer a los republicanos, pero los demócratas esperan que la decreciente popularidad de Trump y un candidato fuerte les den una oportunidad de ganar.

Galindo, quien obtuvo el primer lugar en las primarias demócratas en marzo para el Distrito 35 con el 29% de los votos, fue objeto de gran polémica por las publicaciones de su campaña en redes sociales.

Una publicación de Instagram, actualmente eliminada, aseguraba que Galindo convertiría un centro de detención de ICE “en una prisión para sionistas estadounidenses”. Previamente, solicitó que todos los candidatos que recibieran contribuciones de campaña de Israel fueran “juzgados por traición”. Aunque no ha negado los comentarios, añadió que “encarcelar a sionistas multimillonarios no significa internar a todos los judíos en campos de concentración”.

Fue repudiada por Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, quien aseguró que el “lenguaje vil” de Galindo es “descalificador y no tiene cabida en la política estadounidense”.

El principal patrocinador financiero de la campaña de Galindo es un Super PAC de reciente creación llamado “Lead Left”. Los demócratas han condenado la participación de Lead Left en la contienda y acusaron a los republicanos de estar detrás del PAC. La semana pasada, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y Del Bene solicitaron a los líderes republicanos de la Cámara que dejaran de “apoyar” a Galindo y que “condenaran enérgicamente” sus comentarios.

El representante estatal John Luján y el veterano de la Fuerza Aérea Carlos De La Cruz, apoyado por Trump, se enfrentan en la segunda vuelta de las primarias republicanas por el distrito congresional 118. En las primarias republicanas por el distrito congresional 118. En las primarias de marzo obtuvieron el 32% y el 26% de los votos, respectivamente. Una victoria de Luján podría convertirlo en el primer candidato respaldado por el presidente en perder las primarias en este ciclo electoral.

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