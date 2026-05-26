Tom Hanks se negó a revivir la clásica cinta “Harvey”

Una de las personas con más brillo y que siempre muestra una buena disposición ante la mayoría de los proyectos que le son colocados en frente es Tom Hanks. De hecho, cuando se trata de remakes, generalmente también asume el reto, aunque hay una película clásica que consideró perfecta como para reescribirla.

Se trata de un clásico de 1950 que lleva como título “Harvey”, para el cual le insistieron durante mucho tiempo para que reencarnara al protagonista, Elwood P. Dowd, quien en primera instancia fue interpretado por James Stewart. No obstante, Hanks cree que no había nada que se le pueda añadir a esa obra ante lo bien vista que fue en su estreno. Por ende, considera que es algo superfluo.

“Es como decir que vamos a hacer una nueva versión de ¡Qué bello es vivir! ¿Para qué? Déjenla en paz. Harvey es perfecta tal y como está, gracias“, afirmó Hanks para EW, según el portal Sensacines. Todo parece indicar que Tom mantiene su postura ante esas declaraciones realizadas a principios del presente siglo, debido a que no ha salido ningún remake de esa cinta con él en el reparto.

Sinopsis de Harvey

La historia está basada en un hombre gentil (Elwood) que generalmente invita a desconocidos a comer a su casa cuando socializa en bares y otros lugares de la ciudad.

Lo interesante es que tiene un mejor amigo muy especial: un conejo invisible gigante, que mide alrededor de dos metros y que lleva por nombre Harvey. Eso lleva a que Elwood sea juzgado por su hermana y, ante un intento de internarlo en el sanatorio mental, quien termina allí dentro es ella por error, llenando esta irreal historia de comedia.

“Harvey” ha tenido dos remakes

Antes de la posibilidad de que Hanks liderara el proyecto, ya se hicieron otras versiones de la película, incluida una para televisión con Harry Anderson y Leslie Nielsen.

Y la otra, donde el propio Stewart pidió repetir la producción para corregir algunos errores que consideró haber tenido en la primera entrega.

Tom Hanks es un destacado en los remakes

Aunque se negó a repetir esta historia, hay otras producciones donde el veterano actor sí asumió el reto de reencarnar personajes del pasado con los remakes y, como siempre, hizo un sobresaliente trabajo.

Hay, al menos, dos títulos que deben ser recordados por la participación de Hanks y son remakes: “The Ladykillers” (2004) fue un remake de la primera versión en (1955) de Alexander Mackendrick. “A Man Called Otto” (2022) de Marc Forster, un ‘remake’ del filme sueco “A Man Called Ove” (2015).

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