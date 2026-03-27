Tom Hanks y Bad Bunny podrían encontrarse en Hollywood

Entre los anuncios cinematográficos que más han llamado la atención esta semana, Tom Hanks vuelve a estar entre las principales novedades. El intérprete se prepara para trabajar nuevamente bajo la dirección de Marielle Heller, esta vez en la película “The Comebacker”, una comedia dramática ambientada en el mundo del béisbol, según publicó “Variety”.

Ambos ya habían colaborado en “Beautiful Day in the Neighborhood”, donde Heller dirigió y Hanks obtuvo una nominación al Oscar. Ahora repetirán equipo no sólo desde la dirección y la actuación, sino también en la producción del proyecto, mientras Heller asume además el guion.

Una historia inspirada en la obra de Dave Eggers

“The Comebacker” toma como punto de partida un texto de Dave Eggers, que sigue a un reportero deportivo cansado de su rutina cubriendo a los San Francisco Giants. Su vida cambia cuando un lanzador novato altera el rumbo de su trabajo y vuelve a encender su entusiasmo. Ese choque entre desencanto y nuevas oportunidades es el corazón de la historia que Hanks llevará a la pantalla.

De acuerdo con fuentes consultadas por “Variety”, dos nombres conocidos están en la órbita de la producción, Bad Bunny y Colman Domingo, quienes manifestaron interés en unirse al reparto.

El dato coincide con la aparición reciente de Hanks en un concierto del artista puertorriqueño en Australia.

Bad Bunny y su camino por el cine

El posible fichaje del cantante llega después de una serie de títulos que han marcado su avance en Hollywood. Su trabajo más reciente es “Caught Stealing” (2025), donde interpreta a Colorado, un asesino a sueldo que amenaza al exjugador Hank Thompson, encarnado por Austin Butler.

En el tráiler puede escucharse la frase que pronuncia su personaje: “Si no hablas conmigo, hablará mi pistola”. Ese rodaje fortaleció además su amistad con Butler y con el director Darren Aronofsky, a quienes invitó luego a Puerto Rico.

En “Happy Gilmore 2” (2025), una secuela liderada por Adam Sandler, encarna a Oscar Mejías, un caddie que acompaña al protagonista. También dobló a Sandler en la versión en español latino.

Su recorrido incluye “Cassandro” (2023), que sigue la vida de Saúl Armendáriz, interpretado por Gael García Bernal, donde Bad Bunny es Felipe, un asistente que termina involucrándose sentimentalmente con el luchador.

En “Bullet Train” (2022) apareció como Wolf, un asesino dentro del frenético universo que comparte con Brad Pitt, y antes había debutado en el cine con “F9: The Saga” (2021), como un piloto en la franquicia de Fast & Furious. A esa lista se suma su paso por “Narcos: México” (2021), donde interpretó a Arturo “Kitty” Páez, inspirado en Everardo Arturo Páez Martínez.

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