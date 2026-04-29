Padre orgulloso: Tom Hanks celebró a su hijo en plena tarima

El público del Stagecoach Festival en California recibió una sorpresa inesperada cuando Tom Hanks apareció entre los asistentes para animar a su hijo Chet Hanks, quien actuaba con su banda Something Out West. El momento quedó grabado en un video que terminó recorriendo redes por la espontaneidad y la naturalidad con la que el actor disfrutó el show.

La escena fue capturada por una asistente al festival y después terminó dando su testimonio del momento a “People”: “A los 10 minutos del espectáculo, lo noté y me emocioné muchísimo”, dijo. “¡No podía creer que estuviera parado justo a mi lado! Estaba disfrutando viendo a su hijo”.

Un ánimo contagioso en pleno festival

Hanks, de 69 años y reconocido por décadas de cine, se veía relajado dentro del Toyota Music Den. Con jeans azules, una chaqueta color canela y sombrero, seguía el ritmo de “You Better Run”, la canción que interpretaba el grupo con Chet y su compañero Drew Arthur al frente. Nadie parecía esperar que el actor se mezclara con el público de esa manera.

La imagen de Hanks cantando entre la multitud mostró un lado cotidiano del actor. En este escenario, sólo era un padre feliz viendo a su hijo sobre la tarima.

Something Out West ya venía conquistando atención desde su video musical de 2025 para “You Better Run”, inspirado en Forrest Gump. Entre los detalles más curiosos están el clásico banco con la caja de bombones y un barco camaronero llamado Jenny. Incluso, el propio Hanks hizo una aparición especial junto a Chet, lo que dio un toque muy emocional al proyecto.

Además de la música, Chet continúa expandiendo su carrera como actor con su participación en la serie de Netflix “Running Point”.

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