Rubio asegura que Trump no hará un “mal acuerdo” y que solo falta la respuesta de Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que las negociaciones para alcanzar un pacto con Irán continúan en desarrollo, y aclaró que el proceso se encuentra actualmente a la espera de una respuesta oficial por parte del país Islámico, cuyo sistema interno requiere más tiempo para emitir una contestación.

“Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (…) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa”, declaró Rubio desde la base aérea de Nueva Delhi.

Cuando fue consultado sobre las razones por las cuales no se obtuvieron resultados el pasado domingo, Rubio reiteró que la demora responde exclusivamente a la dinámica institucional de Irán.

“(Lo que está frenando el acuerdo) es sólo la respuesta. Quiero decir, cuando llegas al fondo de algunas de estas cosas, tienes que esperar una respuesta, y al sistema iraní le toma un poco más de tiempo responder”, agregó el funcionario.

Objetivos comerciales y nucleares del proyecto

La propuesta presentada por los negociadores estadounidenses busca solucionar el bloqueo en las rutas marítimas y abrir una vía multilateral para el contencioso nuclear.

“Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en términos de su capacidad para abrir los estrechos, lograr que se abran los estrechos, e iniciar una negociación muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre los asuntos nucleares, con suerte podremos lograrlo”, subrayó Rubio.

Sobre los cuestionamientos de legisladores del Partido Republicano, quienes tildaron el borrador de “error desastroso”, el funcionario señaló que la estrategia dispone de respaldo en el Golfo y a escala global.

Vías de negociación independientes para el Líbano

El secretario de Estado precisó que la situación en el Líbano y la estabilización fronteriza con Israel se gestionan mediante canales separados.

“Bueno, sobre el Líbano estamos trabajando por separado”, afirmó Rubio tras recordar que en esa zona fronteriza está vigente un alto al fuego de 45 días con comunicación diaria entre los gobiernos de ambos países.

“El problema no es el Líbano e Israel. El problema es Hezbolá. Anoche mismo emitieron un comunicado pidiendo el derrocamiento del gobierno libanés. Esto te recuerda con quién estás lidiando: un proxi iraní al cien por cien”, recalcó Rubio antes de su visita al Taj Mahal.

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