Irán confirma que no habrá un acuerdo inminente con EE.UU. pese a los avances en las convesrsaciones

Las autoridades de Irán aclararon que no habrá un “acuerdo inmiente” con EE.UU. de momento, pues se encuentran en revisión de la propuesta estadounidense para evaluar si se reabre el estrecho de Ormuz y se detiene el conflicto armado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, mantuvo su reserva ante el avance de las conversaciones.

“Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchos temas en discusión, pero nadie puede afirmar que esto signifique que se vaya a firmar un acuerdo inminente”, señaló el funcionario en declaraciones recogidas por la agencia Student News Network.

Postura estadounidense frente a un acuerdo inminente

Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló desde la India que el acuerdo podría cerrarse “hoy mismo”, aunque advirtió que, si las negociaciones fracasan, EE.UU. buscaría “otra forma” de resolver la situación, informó EFE.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que no se “precipitaría a cerrar un acuerdo”. Sin embargo, este lunes advirtió que, aunque las negociaciones avanzaban “bien”, los enfrentamientos se reanudarían “con mayor intensidad que nunca” en caso de un fracaso.

Estrecho de Ormuz y tema nuclear

Baghaei aclaró a la prensa que el objetivo principal es culminar la guerra y que “en esta etapa no estamos discutiendo los detalles del tema nuclear”.

Asimismo, el portavoz de Irán especificó que el borrador en desarrollo no define la gestión del estrecho de Ormuz, señalando que este punto debe ser “un asunto de los estados ribereños”.

El proceso de negociación, que cuenta con la mediación de Qatar, genera posturas opuestas en el Congreso estadounidense. Legisladores republicanos calificaron el borrador como un “error desastroso”. Trump desestimó estos cuestionamientos en sus redes sociales, refiriéndose críticamente a los “demócratas, republicanos moderados y tontos que no saben nada sobre el posible acuerdo”.

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