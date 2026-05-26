Trump respalda a Byron Donalds para gobernador de Florida: “No los defraudará”

A pocas semanas para las primarias a gobernador en Florida, el presidente Donald Trump decidió dejar claro quién es su candidato dentro de la contienda republicana: el congresista Byron Donalds, una de las figuras más visibles del movimiento MAGA en el estado.

“Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida”, escribió Trump este martes en Truth Social. “Cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará”, añadió.

El apoyo del mandatario fortalece la campaña de Donalds, de 47 años, cuando faltan meses para las primarias republicanas previstas para el 18 de agosto, una elección que marcará quién intentará mantener a Florida bajo control conservador tras la salida de Ron DeSantis, impedido de buscar un tercer mandato consecutivo.

Trump aprovechó su mensaje para vincular directamente a Donalds con su agenda política nacional. “Como gobernador, Byron tendrá una gran voz y trabajará estrechamente conmigo para impulsar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, afirmó.

El presidente también aseguró que una eventual victoria del congresista ayudaría a reforzar la seguridad fronteriza, combatir la “delincuencia migrante”, fortalecer a las Fuerzas Armadas y expandir la producción energética estadounidense.

Contienda en un estado republicano

Aunque Donalds es actualmente el favorito entre sectores republicanos alineados con Trump, no será el único aspirante en la primaria. Entre los nombres que ya figuran en la carrera aparecen el vicegobernador Jay Collins y el empresario James Fishback, quien enfrentó recientemente acusaciones de violencia doméstica.

Antes de llegar al Congreso federal en 2021, Donalds había formado parte de la Cámara estatal de Florida entre 2016 y 2020. Desde entonces, se convirtió en una de las voces republicanas más conservadoras dentro de Washington y en un aliado frecuente de Trump en debates sobre inmigración, seguridad y políticas demócratas.

Florida se ha consolidado como uno de los bastiones republicanos más importantes del país. El estado ha respaldado a Trump en las tres últimas elecciones presidenciales y no elige a un gobernador demócrata desde 1999.

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