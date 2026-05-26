Walmart ya entrega comida de McDonald’s junto con tus compras del súper

Walmart comenzó a expandir su servicio de entregas a domicilio al incluir pedidos de restaurantes dentro de algunas de sus tiendas. Ahora, ciertos clientes pueden recibir hamburguesas, café y otros alimentos junto con sus compras habituales del supermercado.

La nueva modalidad empezó el 11 de mayo mediante el servicio Spark, la plataforma de repartidores de Walmart lanzada en 2018 para entregas el mismo día.

De acuerdo con mensajes enviados a conductores de Spark, algunos trabajadores comenzaron a recibir pedidos de restaurantes ubicados dentro de tiendas Walmart, incluyendo cadenas como McDonald’s y Dunkin’ Donuts.

Los pedidos pueden incluir comidas completas, bebidas y acompañamientos, los cuales se entregan junto con productos tradicionales del supermercado, electrónicos u otros artículos comprados en Walmart.

“Podrías comenzar a ver ofertas de entregas de restaurantes participantes ubicados dentro de tiendas Walmart en tu área, ofreciendo más maneras de ganar dinero”, señalaba uno de los correos enviados a repartidores.

Otro mensaje explicaba que los pedidos pueden incluir artículos como comidas, acompañamientos o bebidas.

Walmart busca expandir su negocio de entregas

La compañía ha fortalecido Spark durante los últimos años utilizando su red de aproximadamente 4,600 tiendas en Estados Unidos para acelerar entregas el mismo día.

El crecimiento del comercio electrónico se ha convertido en una prioridad para Walmart.

Según reportes, la empresa superó por primera vez los $150,000 millones en ventas globales de comercio electrónico durante el último año fiscal.

Además de Walmart, los conductores de Spark también realizan entregas para otras compañías como Home Depot y Sur La Table.

Algunas tiendas también tienen restaurantes regionales

Aunque muchas sucursales cuentan con McDonald’s o Dunkin’ Donuts, otras tienen negocios regionales dentro de sus instalaciones.

Por ejemplo, la cadena de hot dogs Wienerschnitzel anunció el año pasado que abriría restaurantes dentro de algunas tiendas Walmart en el oeste de Estados Unidos.

Walmart no comentó oficialmente sobre el programa

La empresa evitó dar declaraciones públicas sobre esta nueva estrategia debido al llamado ‘periodo de silencio’ previo a la publicación de su próximo reporte financiero.

El lanzamiento ocurre en medio de cambios internos dentro de Walmart.

La semana pasada también se reportó el despido o reubicación de alrededor de 1,000 empleados corporativos de áreas tecnológicas y de producto.

Según reportes, la medida fue tomada para simplificar operaciones y no estaría relacionada con automatización mediante inteligencia artificial.

Los recortes ocurrieron aproximadamente un año después de otra ronda similar en la que cerca de 1,500 trabajadores fueron despedidos.

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