3 jugadores salen de convocatoria Costa Rica por escándalo en concentración

La selección de Costa Rica anunció que tres jugadores salieron de la concentración, previo al amistoso con Inglaterra, luego de un escándalo de indisciplina, que según reportes involucró armas de fuego.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció que los tres jugadores: Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal dejan la convocatoria con efecto inmediato.

“La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales. La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones”, señaló el comunicado oficial de la Federación.

🇨🇷 SIGUEN LAS BAJAS EN LA CONVOCATORIA DE COSTA RICA❌



La FCRF anunció la salida los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal por temas relacionados a la también baja de Alejandro Bran tras un escándalo en un bar de la capital tica. pic.twitter.com/ifhAJ3IwBv — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 26, 2026

¿Qué ocurrió con los tres jugadores de Costa Rica?

De acuerdo a ESPN, el escándalo se conoció luego de varios acontecimientos durante la madrugada de este lunes en el sector de Los Yoses en el Distrito San Pedro.

El reporte indica que los tres futbolistas estuvieron en un comercio de la zona y en horas de la madrugada hubo detonaciones con armas de fuego.

La Municipalidad de Montes de Oca confirmó oficialmente que recibió reportes relacionados con presuntas detonaciones de arma de fuego pasadas la 1:30 am de este lunes. Las autoridades también detallaron sobre evidencia balística en la vía pública.

En la tarde de este martes, el Alajuelense anunció la separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas del equipo tras conocerse los hechos.

"A mí me encantaría que Fernando Batista, Ronald González e Ismael Rescalvo me respondan qué opinan sobre que un jugador esté en bares a horas de presentarse con la Sele y a altas horas de la madrugada", sobre la situación de Alejandro Bran.🔥🔥 pic.twitter.com/YVwjFqd0HH — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) May 26, 2026

“Tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen en la institución, Liga Deportiva Alajuelense ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas”, señaló el club mediante un comunicado oficial.

Según los reportes, el vehículo que pertenecía a Bran fue visto con múltiples impactos de bala en el sector Los Yoses.

Esto ocurre justo días antes de enfrentar a Colombia e Inglaterra, dos rivales que irán al Mundial 2026, mientras Costa Rica empieza una nueva era bajo el mando del técnico argentino Fernando Batista.

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