El histórico récord de Miroslav Klose que Lionel Messi amenaza en el Mundial 2026

Lionel Messi tendrá en el Mundial 2026 una oportunidad histórica para convertirse en el futbolista con más victorias en la historia de los Mundiales, un récord que actualmente pertenece al alemán Miroslav Klose.

El legendario delantero alemán, máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 tantos, también domina la estadística de partidos ganados en el torneo con 17 victorias acumuladas en 24 encuentros disputados entre Corea-Japón 2002 y Brasil 2014. Durante ese recorrido, Klose levantó el título mundial en 2014 y construyó una efectividad cercana al 70%.

Muy cerca de esa marca aparece Messi, quien suma 16 triunfos mundialistas con la selección de Argentina tras conquistar el campeonato en Qatar 2022.

El capitán argentino comparte actualmente el segundo lugar histórico junto al brasileño Cafu, otra leyenda que brilló con la Canarinha entre Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

Messi alcanzó esa cifra luego de disputar cinco Copas del Mundo y ahora llegará al torneo de 2026 con la posibilidad real de quedarse en solitario con el récord. Con apenas superar la fase de grupos junto a Argentina, el rosarino podría dejar atrás a Klose gracias al nuevo formato ampliado del Mundial.

Mbappé también podría apuntar al récord de más victorias en Mundiales

La próxima edición, organizada por United States, Mexico y Canada, contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, aumentando considerablemente la cantidad de encuentros que disputará el campeón.

Ese nuevo escenario favorece especialmente a futbolistas experimentados como Messi, quien además buscará ampliar todavía más su legado como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol.

Detrás de Klose, Messi y Cafú también aparecen nombres históricos como Ronaldo Nazário, Lothar Matthäus, Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger, todos con 15 victorias mundialistas.

Otro que amenaza la marca es Kylian Mbappé. El delantero francés necesitaría seis triunfos en 2026 para igualar el récord de Klose, aunque las matemáticas y la experiencia colocan a Messi como el principal candidato a destronar al alemán.

A sus 39 años para el inicio del torneo, Lionel Messi tendrá una nueva cita con la historia y la posibilidad de sumar otro récord monumental a una carrera ya considerada irrepetible.

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