BUDPR respalda a Cori Bush para el Congreso por Missouri por su apoyo a la independencia de Puerto Rico y batalla contra la Ley 22



NUEVA YORK – El endoso de Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) a la candidatura de Cori Bush al Congreso por el distrito 1 de Missouri es el primero de varios que la organización estará anunciando en las próximas semanas de cara a las elecciones de medio término de noviembre próximo.

En un comunicado de prensa, el grupo resaltó que el respaldo a Bush se debe al apoyo de la demócrata a la independencia para Puerto Rico y a su compromiso con la descolonización de la isla desde el Congreso.

“La congresista Bush es una luchadora que lidera guiada por sus valores, y su apoyo a la soberanía puertorriqueña es una postura audaz y valiente que pone esos valores en primer plano”, afirmó Alberto Medina, presidente de BUDPR. “Nos sentimos honrados de respaldar a la representante Bush y esperamos con interés trabajar con ella, una vez que regrese al Congreso, para liberar a Puerto Rico”.

La también pastora y activista de “Black Live Matters” representó el escaño entre 2021 y 2025, pero lo perdió ante el fiscal del condado de St. Louis, Wesley Bell.

Actualmente, Bell ocupa la posición y aspira a la reelección.

Aparte de Bell, Bush se enfrenta a otros tres contendientes en la primaria demócrata por el distrito congresional 1.

En el 2021, Bush, quien formó parte del llamado “Squad” progresista en la Cámara, coauspició la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (Puerto Rico Self – Determination Act), legislación presentada por las representantes de origen boricua Nydia Velázquez (Nueva York) y Alexandria Ocasio-Cortez (NY).

La medida proveía para una Asamblea de Estatus mediante la que los votantes debían escoger delegados que redactarían opciones de estatus para una discusión sobre el futuro político de Puerto Rico.

Velázquez no ha descartado presentar una legislación de este tipo antes de cumplir este año su último término en el Congreso, según supo El Diario.

En un mensaje desde el hemiciclo de la Cámara en marzo de 2024, Bush emplazó a sus colegas a defender el derecho del pueblo puertorriqueño a la autodeterminación.

La entonces representante asoció la aplicación en la isla de la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) a la situación colonial.

“St. Louis y yo nos levantamos hoy en solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Puerto Rico se ha visto afectado durante mucho tiempo por su condición de territorio de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como Ley 22. Esta política le permite a las personas que se mudan a Puerto Rico no pagar impuestos locales sobre sus dividendos, ganancias de capital y ciertas inversiones. Como era de esperarse, los ricos se han beneficiado de esta política, mientras el pueblo puertorriqueño tiene que lidiar con los daños”, expuso la política.

El estatuto local establece que los extranjeros beneficiarios de estos decretos no pagan ciertos impuestos bajo la promesa de generar inversión, crear empleos, y, por ende, impulsar el desarrollo económico del país.

Los detractores de la medida plantean que la ley, parte del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60), ha creado un paraíso fiscal en el que extranjeros pudientes han desplazado a los locales, al tiempo que ha agravado el problema de falta de vivienda asequible en el territorio.

En diciembre pasado, un informe de la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno) confirmó que EE.UU. pierde cientos de millones de dólares al año en contribuciones como resultado de las exenciones fiscales a multimillonarios bajo la Ley 22.

En su discurso, la legisladora añadió que era necesario que el Congreso cerrara la laguna fiscal de la Ley 22, acabara con la “injusticia del colonialismo” e impulsara legislación a favor de la autodeterminación.

Bush también se unió a Velázquez y a la representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, en una resolución que exigía la derogación de la ley. En respuesta al endoso de BUDPR, la precandidata dijo sentirse orgullosa.

“Me enorgullece contar con el apoyo de Boricuas Unidos en la Diáspora y de miembros de la comunidad puertorriqueña en mi distrito, en mi estado y en todo el país, mientras hago campaña para recuperar el 1.er Distrito de Missouri”, expuso a través del comunicado de prensa que circuló la organización. “Cuando regrese al Congreso, seguiré luchando por los puertorriqueños, tanto en el archipiélago como en los EE.UU., y continuaré abogando por un proceso de descolonización efectivo que logre una verdadera justicia y liberación para el pueblo puertorriqueño”.

La puertorriqueña Daniela Velázquez, actual concejal de St. Louis (6.º Distrito), consideró que Bush entiende que la lucha contra el colonialismo incluye a Puerto Rico y a la diáspora.

“Por eso es importante contar con aliados en todo el Congreso —incluso en lugares inesperados como Missouri— que denuncien la Ley 22 y la ciudadanía de segunda clase que conlleva ser una colonia de los EE. UU. Tras su discurso en el pleno, lideré al Concejo para aprobar una resolución de solidaridad”, destacó Velázquez en declaraciones a pedido de este medio.

En mayo de 2024, la concejala se unió a líderes de BUDPR y a las académicas Margaret Power y Sara Awartani en un evento celebrado en la Universidad de St. Louis, en el que se analizó las luchas anticoloniales compartidas por Palestina y Puerto Rico. Tras el evento, la comunidad puertorriqueña se unió a BUDPR y a otros asistentes en una celebración en el restaurante de comida boricua “Mayo Ketchup”.

Aproximadamente, 20,000 puertorriqueños residen en Missouri, estado en el Medio Oeste de EE.UU.

Aunque aún representan un bloque pequeño, equivalente a entre 2 y 3% de la población total, se considera una creciente en el estado.

Al momento, St. Louis alberga la mayor concentración de puertorriqueños. Puerto Rican Society Inc. (SPR) es conocida como la entidad principal cultural que representa y organiza a los boricuas.

Esos 20,000 forman parte del total de 6 millones de boricuas en EE.UU. con capacidad para votar por líderes a nivel local y federal. Parte de la responsabilidad de los políticos en EE.UU. es también responder a las necesidades de los ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño. La boricua es la segunda población hispana más grande después de la de los mexicanos.

El archipiélago es territorio de EE.UU. desde hace casi 130 años sin que el Congreso impulse un proceso de descolonización serio en el que sus habitantes puedan decidir su futuro político.

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