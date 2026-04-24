Nydia Velázquez evalúa presentar proyecto de estatus para Puerto Rico antes de culminar su término

NEW YORK – La representante demócrata Nydia Velázquez examina las alternativas para la presentación de un proyecto de estatus para Puerto Rico antes de que se complete su último término en la Cámara Baja este año.

Así lo confirmó a El Diario, Michael McGinnis, director de comunicaciones de Velázquez.

“La congresista está revisando actualmente varias vías legislativas sobre la cuestión del estatus de Puerto Rico y considerando qué iniciativas podría volver a presentar antes de retirarse al final de este mandato”, indicó McGinnis en declaraciones escritas a este medio.

Las expresiones del portavoz de prensa se dieron luego de que, hace unas dos semanas, activistas de la organización “Boricuas Unidos en la Diáspora” (BUDPR) realizaran una jornada de cabildeo en la que pidieron a congresistas la introducción de una legislación para una Asamblea de Estatus como la que Velázquez radicó junto a la también demócrata de NY Alexandria Ocasio-Cortez en el 2021.

A principios de mes, el Comité Nacional Demócrata (DNC), principal organismo ejecutivo del partido, aprobó una resolución que llama al Congreso a poner como prioridad la discusión del tema del estatus de Puerto Rico.

La resolución aprobada durante la reunión de primavera de la colectividad fue presentada por el presidente del Partido Demócrata en la isla, Luis Dávila Pernas. El documento emplaza a los líderes congresionales a impulsar un proceso vinculante bajo el que Puerto Rico pueda salir de la condición territorial.

Velázquez no consideró seria la iniciativa aprobada por el DNC ante el hecho de que la mayoría republicana en el Congreso se ha expresados reacia a encaminar un proceso para resolver el problema del estatus.

El Diario entrevistó a Dávila Pernas la semana pasada sobre el alcande de la resolución. El estadista dijo que, aunque su preferencia es que se presente un proyecto como el “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico o H.R. 8393), al final del día lo que importa es que se discuta el asunto, independientemente del tipo de medida.

En respuesta al argumento de Velázquez sobre la falta de apoyo bipartidista, Dávila Pernas planteó que esa no debería ser razón para dejar de incentivar el debate con la presentación de un proyecto de ley.

“Yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que hace falta en este momento de este Congreso en el que el Partido Republicano es el que domina las mayorías pues hace falta obviamente votos republicanos para poder aprobarlo, pero eso no es óbice para que no se pueda presentar un proyecto, para que se pueda debatir, para que se pueda llevar ante las universidades, ante los foros; que haya conferencias sobre eso, entrevistas como esta…A mí me parece que en ese sentido no debemos de caer en el juego de los republicanos de cohibirnos, asustarnos o de alguna manera escondernos en reacción a que ellos no han mostrado algún tipo de apoyo, así que en ese sentido no estoy de acuerdo con ella”, expuso el también miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico.

Se desconoce al momento el tipo de legislación que presentaría la legisladora de origen boricua. En el 2022, el “Puerto Rico Status Act” fue aprobado por 53 demócratas y nueve republicanos, entre los que se encontraban la entonces comisionada residente y hoy gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Velázquez fue una de las que lideró el trámite junto a González.

El proyecto proveía para un plebiscito con aval federal entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

Ambas empeñaron horas en negociaciones que se tradujeron en la introducción del proyecto que describieron como “histórico” y de consenso. La legislación, sin embargo, no llegó a ser considerada en el Senado.

La gobernadora de Puerto Rico ha dicho que cabildea en el Congreso por un proyecto de estatus y que su preferencia es uno tipo “estadidad, sí o no”.

Antes de la radicación del H.R. 8393, González respaldaba el H.R. 1522 introducido por el demócrata de Florida, Darren Soto. El “Puerto Rico Statehood Admission Act” (Ley para la Admisión de Puerto Rico como Estado) establecía un proceso para la admisión de Puerto Rico a la Unión como estado basado en un voto mayoritario de los puertorriqueños.

Velázquez junto a AOC impulsaban el “Puerto Rico Self-Determination Act” (Ley de Autodeterminación de Puerto Rico) o H.R.2070.

El proyecto de ley establecía que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debía convocar una convención sobre el estatus político del territorio.

La propuesta disponía para la elección de delegados que compondrían la asamblea y establecía una Comisión Bilateral de Negociación del Congreso para asesorar y consultar a los delegados de la convención.

El organismo debía discutir opciones de autodeterminación para que el pueblo votara en un referéndum.

La legislación además proveía para que los delegados llevarán a cabo una campaña informativa sobre la consulta a través de los medios de comunicación tradicionales pagados.

En una carta al presidente del DNC, Ken Martin, Velázquez le pidió que priorizara un proyecto de autodeterminación para Puerto Rico.

“Resolver el estatus político de Puerto Rico requiere un mecanismo legislativo que reconozca esta historia y garantice que cada puertorriqueño tenga una oportunidad real de participar en un proceso de autodeterminación. La simple imposición de una sola opción de estatus, ya sea estadidad, independencia o libre asociación— socava este principio”, afirmó la legisladora.

Velázquez argumentó que el Partido debe unirse nuevamente para impulsar legislación como la Ley de Estatus de Puerto Rico.

“Cuando los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes en 2026 (elecciones de medio término), debemos unirnos para impulsar nuevamente legislación que ofrezca a los puertorriqueños la oportunidad de tomar una decisión informada sobre su futuro que el Congreso está obligado a respetar”, expuso la representante del distrito 7 de NY.

La congresista añadió que la medida cumplió ese cometido “en consonancia con los principios democráticos de nuestra nación y, por lo tanto, obtuvo la aprobación unánime de los demócratas de la Cámara de Representantes al final del 117.º Congreso”.

Previo a las elecciones generales de 2024, el Partido aprobó como parte de su plataforma el lenguaje del H.R. 8393.

La misiva enviada en octubre pasado fue en respuesta a unas declaraciones de Martin en las que expresaba su apoyo a la estadidad tanto para Puerto Rico como para Washington D.C.

Martin hizo las expresiones en septiembre pasado en el podcast “At Our Table” de Jaime Harrison, su predecesor en el DNC.

“Cuando lleguemos al poder la próxima vez, más nos vale asegurarnos de que Washington D. C. sea un estado, de que Puerto Rico sea un estado, de que eliminemos la regla del filibusterismo, ¿de acuerdo? Nos deshacemos de todas estas reglas anticuadas que, en el pasado, tenían sentido, pero ahora mismo, con lo que estamos viviendo en este país, y con un régimen fascista que intenta destruir nuestra democracia, ya no podemos acatar esas reglas. No podemos ser el único partido con una mano atada a la espalda”, declaró el también expresidente presidente del Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota (DFL).

Tras más de tres décadas sirviendo como congresista, Velázquez anunció, en noviembre de 2025, que no aspiraría a un nuevo término. La legisladora endosó al actual presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, como candidato demócrata a la posición que dejará.

Reynoso se ha comprometido en introducir una medida como la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de llegar al Congreso.

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