Corredor de Packers, Josh Jacobs fue arrestado por estrangulamiento y asfixia en Wisconsin

El corredor de Green Bay Packers, Josh Jacobs, fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Brown, en Wisconsin, luego de una investigación derivada de una denuncia presentada el pasado 23 de mayo.

De acuerdo con el reporte del insider de ESPN, Adam Schefter, Jacobs enfrenta cinco cargos distintos relacionados con un caso de violencia doméstica.

Las acusaciones incluyen agresión y abuso doméstico, daños criminales a la propiedad, conducta desordenada, estrangulamiento y asfixia, además de intimidación a una víctima.

After a complaint on May 23 and a subsequent investigation, Packers RB Josh Jacobs was arrested this morning and booked into Brown County Jail on five charges: battery/domestic abuse, criminal damage to property/domestic abuse, disorderly conduct/domestic abuse, strangulation and… pic.twitter.com/J8AORPMGC6 — Adam Schefter (@AdamSchefter) May 26, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles públicos sobre el incidente ni sobre la identidad de la presunta víctima.

Afectación para Green Bay

La noticia llega en un momento delicado para los Packers, quienes apostaron fuerte por Jacobs como una de las piezas principales de la ofensiva para la próxima temporada.

El excorredor de Las Vegas Raiders firmó con Green Bay tras consolidarse como uno de los corredores más productivos de la liga durante los últimos años y apuntaba a convertirse en el eje ofensivo del equipo.

La NFL suele manejar este tipo de casos bajo la Política de Conducta Personal de la liga, independientemente del avance judicial. Eso significa que Jacobs podría enfrentar sanciones deportivas incluso antes de una resolución definitiva en tribunales.

Por ahora, ni los Packers ni la NFL se han expresado al respecto, sólo Jacobs ha negado las acusaciones a través de comunicado emitido por sus abogados.

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