Cómo mejorar tu salud cerebral con frutos secos y café, según un científico

Los frutos secos mixtos y el café son dos alimentos que tienen un efecto clave para mejorar la microbiota intestinal, lo que a su vez favorece la salud cerebral, según el científico Tim Spector, que es reconocido a nivel mundial por sus investigaciones sobre el papel crucial del eje intestino-cerebro.

Spector revela, en el podcast The Diary of a CEO,el papel que juega nuestro intestino en la salud física y mental, la cognición y la prevención de enfermedades crónicas. El vínculo entre el cerebro y el intestino es absolutamente crucial, influyendo de manera directa en aspectos como la depresión, los cambios de humor, la fatiga y los niveles de energía, agrega.

Explica que existen reglas de salud intestinal que funcionan para el bienestar general, como el consumo adecuado de proteínas y la calidad de lo que se come, alejándose por completo del clásico conteo de calorías.

“Toda la idea de evaluar los alimentos por sus calorías es errónea. Se ha demostrado que las dietas restrictivas en calorías no funcionan para la gran mayoría de las personas. Tus señales de hambre aumentan, y el hambre es el principal motor de la obesidad”.

El impacto de los ultraprocesados en el cerebro

Para comprobarlo, Spector realizó un experimento con cuatro familias que mantenían hábitos alimenticios deficientes. “Transformamos su día a día dándoles una dieta amigable con el intestino. Al verlas después de seis semanas, lo primero que todos notaron fue que su estado de ánimo y su energía aumentaron drásticamente”, afirma el experto.

Los miembros de estas familias consumían habitualmente alimentos ultraprocesados de pésima calidad y picoteaban tarde en la noche: barritas de chocolate, refrescos, nuggets de pollo y fideos instantáneos. Esta rutina los mantenía en un estado de agotamiento crónico y dependencia de las siestas.

“Lo primero que mejoró fue lo que ocurría en sus cerebros y de repente se sintieron alerta otra vez. Una vez que la gente se da cuenta de esa conexión, se genera este bucle de retroalimentación”, agrega Spector.

La relación entre la diabetes tipo 2 y la salud mental

Un dato muy relevante revelado por el especialista es el impacto metabólico en la mente. “Si una persona padece de diabetes tipo 2, tiene cuatro veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad cerebral. Esto incluye no solo la depresión, sino también el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la epilepsia. Claramente, ambas condiciones están vinculadas”.

Beneficios del café para la microbiota intestinal

Un buen café matutino no solo te despierta: tus bacterias intestinales, como la Lawsonibacter, lo transforman en un escudo protector para tu corazón. Crédito: Shutterstock

Basado en sus investigaciones, el científico analiza varias tendencias alimentarias para ofrecer recomendaciones precisas. Por ejemplo, sobre el consumo de café, señala que beber entre dos y cinco tazas al día reduce el riesgo de enfermedad cardíaca en un 25% aproximadamente.

Explica que en el aparato digestivo viven entre 40 y 100 billones de bacterias que conforman la microbiota intestinal, concentradas principalmente en el intestino grueso, funcionando como auténticas “minifarmacias”.

“Hay miles de especies diferentes, todas ellas altamente seleccionadas para comer solo ciertos alimentos. Hay una a la que solo le gusta el café, por ejemplo, llamada Lawsonibacter”, explica. Este microorganismo libera ciertos compuestos químicos al descomponer el café, transformándolo en ingredientes que fortalecen el sistema inmunológico y protegen la salud cardiovascular.

Frutos secos: el snack ideal para la cognición

Por otro lado, Spector destaca que existen múltiples estudios que demuestran que los frutos secos son excelentes para la cognición, aportando beneficios directos en la salud cerebral y el estado de ánimo.

“Son fantásticos para la salud intestinal; tienen todo tipo de grasas realmente buenas, como los ácidos grasos omega-3. Así que son un snack fantástico que realmente te llena y generalmente los recomiendo”.

El científico se inclina por recomendar el consumo de frutos secos mixtos en lugar de una sola variedad, asegurando que la diversidad es la mejor manera de ayudar a la salud cerebral.

Asimismo, recuerda que anteriormente se solía satanizar a los frutos secos por su contenido de grasa. Esta teoría se ha revertido totalmente hoy en día, lo que demuestra cuánto ha evolucionado la ciencia de la nutrición en un tiempo relativamente corto.

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