Crystal Palace se coronó campeón de la UEFA Conference League ante un heróico Rayo Vallecano

El Crystal Palace se proclamó campeón de la UEFA Conference League tras derrotar por la mínima (1-0) al Rayo Vallecano en el RB Arena de Leipzig.

Un solitario gol del atacante francés Jean-Philippe Mateta en los albores del segundo tiempo bastó para romper la resistencia del conjunto madrileño, que se despide con la frente en alto de la primera final europea en sus 102 años de historia.

Pese a la enorme brecha económica (enfrentando a un gigante de la Premier League con un presupuesto de 542 millones de euros frente a los 107 millones de los de Vallecas), el cuadro dirigido por Iñigo Pérez compitió de tú a tú.

La primera mitad reflejó los nervios lógicos. El Rayo se mostró ordenado pero algo impreciso en la circulación, personificado en un dubitativo Pathé Ciss que fue amonestado temprano por una infracción sobre el internacional español Yeremy Pino. La oportunidad más clara de los madrileños nació de un centro de Álvaro García que el brasileño Alemão no logró dirigir con comodidad.

El destino del encuentro se selló en el minuto 50. El mediocampista inglés Adam Wharton condujo con espacio por el carril central y sacó un potente disparo de zurda; Batalla firmó una gran estirada, pero el rebote cayó muerto en el área chica para que Jean-Philippe Mateta mandara el balón al fondo de las redes sin oposición.

A pesar del empuje incesante en los minutos finales y de merodear el área inglesa con centros peligrosos, el cuadro vallecano no logró exigir a fondo al guardameta Dean Henderson.

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