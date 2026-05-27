Lionel Scaloni sobre lesión de Messi: “Las noticias no son tan malas”

La lesión de Lionel Messi a dos semanas del Mundial 2026 generó un cisma en el mundo del fútbol. Sin embargo, el entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que “las noticias no son tan malas”, tomando en cuenta el parte médico difundido por el Inter Miami.

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En una entrevista con DSports, Scaloni reconoció que se encontraba en el predio de la selección albiceleste viendo el partido del pasado domingo entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Scaloni puedo ver cómo ‘La Pulga’ sintió molestias y pidió a Guillermo Hoyos ser sustituido. “Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le pasara nada. Ahora hay que esperar su evolución”, dijo.

“Lógicamente nos hubiese gustado que llegara (al Mundial) sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así, no solo con él, sino con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. Todavía no están del todo recuperados y la meta nuestra hoy es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, declaró.

ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI ?



?? El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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?? @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLiteTarde pic.twitter.com/M1aWsJICpm — DSPORTS (@DSports) May 26, 2026

¿Por qué Scaloni dice que no son malas noticias?

Las declaraciones de Scaloni llegan horas después de que el Inter Miami emitiera un parte médico donde detalla que el argentino sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo”.

En el comunicado, el conjunto de Florida no especificó el tiempo de baja y se limitó a explicar que “los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”.

No obstante, la sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo no suele ser considerada una lesión grave. Sin embargo, el tiempo de baja varía según el tipo de daño.

La inactividad suele ser de entre siete y 21 días. Solo en caso de microdesgarro se extiende la recuperación hasta las cuatro semanas. En el caso de Messi, el argentino podría llegar perfectamente al Mundial si su fatiga muscular es leve o moderada.

¿Cómo se lesionó Messi con el Inter Miami?

El pasado domingo Messi tuvo que ser reemplazado al minuto 73 del partido, con el encuentro 4-4 ante Philadelphia Union en el Nu Stadium.

‘La Pulga’ se tomó el músculo posterior de la pierna izquierda y pidió el cambio. En las imágenes de la televisación que se volvieron tendencia mundial en redes sociales, se vio a Messi salir por el túnel de vestuarios tomándose la parte posterior de la pierna izquierda en clara señal de molestia o sobrecarga.

Messi había dado dos asistencias en un abultado encuentro que terminó con victoria 6-4 ante Philadelphia Union.

Más lesiones en la selección argentina además de Messi

El arquero titular Emiliano Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la final de la Europa League, encuentro en el que el Aston Villa superó al Freiburg.

En la defensa, el panorama tampoco es sencillo para Lionel Scaloni. El zaguero Cristian Romero continúa recuperándose del esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril con el Tottenham.

A su vez, los laterales Nahuel Molina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel arrastran molestias musculares de distinta gravedad.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio. La selección de Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Messi se convertirá durante el Mundial de 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si es finalmente seleccionado por el entrenador del Tri, Javier Aguirre.



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