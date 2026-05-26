Inter Miami confirma lesión de Messi a 16 días del Mundial: “Los plazos para su regreso quedarán sujetos a su evolución clínica”

Al final de la jornada del pasado lunes, el Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi con un parte médico donde detalla que el argentino sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo”.

En el comunicado, el conjunto de Florida no especificó el tiempo de baja y se limitó a explicar que “los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”.

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No obstante, la sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo no suele ser considerada una lesión grave. Sin embargo, el tiempo de baja varía según el tipo de daño.

La inactividad suele ser de entre siete y 21 días. Solo en caso de microdesgarro se extiende la recuperación hasta las cuatro semanas. En el caso de Messi, el argentino podría llegar perfectamente al Mundial si su fatiga muscular es leve o moderada.

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio. La selección de Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Messi se convertirá durante el Mundial de 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si es finalmente seleccionado por el entrenador del Tri, Javier Aguirre.

La lesión de Messi

Las alarmas del fútbol y la selección de Argentina se encendieron el pasado domingo cuando Messi tuvo que ser reemplazado.

Al minuto 73 del partido, con el encuentro 4-4 ante Philadelphia Union en el Nu Stadium, ‘La Pulga’ se tomó el músculo posterior de la pierna izquierda y pidió el cambio.

En las imágenes de la televisación que se volvieron tendencia mundial en redes sociales, se vio a Messi salir por el túnel de vestuarios tomándose la parte posterior de la pierna izquierda en clara señal de molestia o sobrecarga.

Messi había dado dos asistencias en un abultado encuentro que terminó con victoria 6-4 ante Philadelphia Union.



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