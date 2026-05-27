Ecuatoriano Jonathan Narváez pasa a liderar el Giro de Italia con la “maglia ciclamino”

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se benefició en la última etapa del Giro de Italia y ha logrado encabezar la clasificación de la “maglia ciclamino” por puntos al final de la decimoséptima etapa del Giro.

Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años), ganador de 3 etapas en la presente edición (Cosenza, Fermo y Chiavari) volvió a meterse en la fuga buena de la jornada para tratar de puntuar en los pasos bonificados y sumar los puntos necesarios para adelantar en la clasificación de la regularidad al francés Paul Magnier (Soudal).

A falta de cuatro etapas para el final del Giro, Narváez cuenta con 157 puntos, mientras que Magnier le sigue con 145 y el noruego Andreas Leknessund con 79.

Narváez tratará de aumentar la cuenta en las 3 etapas que restan de montaña, especialmente las del viernes y sábado, mientras que Magnier tendrá su gran oportunidad en el presumible esprint del domingo en Roma.

Jonathan Narváez sabe que la última etapa será clave en el Giro de Italia

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), líder de la “maglia ciclamino” de la regularidad del Giro, considera que la última etapa del domingo en Roma “sera muy importante” para decidir dicha clasificación.

“Creo que me esforcé demasiado, pero al final, sumamos puntos para el maillot “ciclamino” por puntos, y a partir de ahora iremos etapa a etapa. Sabemos que la última en Roma será muy importante, pero aún quedan etapas por delante”, explicó el corredor de El Playón de San Francisco, ganador de 3 etapas en la presente edición.

Narváez puntuó en la etapa tras meterse en la fuga buena del día, de manera que adelantó por 157 a 145 puntos al sprinter francés Paul Magnier, con quien se disputará el maillot morado de la presente edición.

“No fue fácil, sobre todo la primera hora de carrera. Creo que me esforcé demasiado, pero estoy contento con el rendimiento”, concluyó.

Con información de EFE

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