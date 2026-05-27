EE.UU. ataca embarcación con presunta droga en el Pacífico y deja un muerto

Fuerzas militare interceptaron una nueva embarcación en el Pacífico oriental gracias a un operativo ejecutado por el Comando Sur (Southcom), el cual causó la muerte de una persona y dejó a dos sobrevivientes en la región.

A través de X, el Comando Sur informó que la nave afectada transitaba por zonas habitualmente utilizadas para el contrabando de estupefacientes. Un video publicado precisó la destrucción del navío, el cual quedó dividido en dos secciones tras el impacto.

“El 26 de mayo, por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, apuntó.

On May 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/3TmhGECgYB — U.S. Southern Command (@Southcom) May 27, 2026

Asimismo, el comando señaló que tras el enfrentamiento, el Comando Sur notificó a la Guardia Costera para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes. Agregó que no hubo bajas en las fuerzas militares estadounidenses.

Estrategia de seguridad

La reciente acción forma parte de un plan de operaciones de la administración del presidente Donald Trump que inició en septiembre, y que busca neutralizar embarcaciones sospechosas en aguas de Latinoamérica, abarcando el mar Caribe y el Pacífico oriental. En total, se han registrado 193 fallecidos.

La Casa Blanca formalizó recientemente una actualización en su estrategia antiterrorista, otorgando máxima prioridad a la desarticulación de las organizaciones criminales en el hemisferio occidental.

Bajo este lineamiento, el gobierno de Estados Unidos sostiene que el país se encuentra en un conflicto armado contra estas agrupaciones. Asimismo, se mantiene la presión diplomática sobre los gobiernos de la región para incrementar la cooperación militar.

Sigue leyendo:

– Ken Paxton tras ganar primarias en Texas: “Si los republicanos perdemos este estado, perdemos el país”

– Trump convocará reunión de gabinete en Camp David en medio de negociaciones con Irán

– Ken Paxton derrota a John Cornyn en las primarias republicanas al Senado en Texas