Amenazan a la FIFA con demanda en California por prohibición de la bandera del león y el sol de Irán durante Mundial 2026

La FIFA enfrenta una posible demanda en Estados Unidos por la prohibición de la bandera prerrevolucionaria del León y el Sol de Irán durante el Mundial 2026.

Un grupo sin fines de lucro, el Instituto para las Voces de la Libertad, acusa al organismo de censurar un símbolo usado por parte de la diáspora iraní y exige que se revierta la medida o llevará el caso a tribunales en California.

De acuerdo con ‘The Athletic’, el conflicto estalló luego de que el grupo enviara una carta formal a la FIFA, a través de su asesor legal Shahrokh Mokhtarzadeh, cuestionando la decisión de vetar cualquier bandera iraní alternativa a la oficial.

Según explicó a ‘The Athletic’, si la federación no responde o mantiene la restricción, el equipo jurídico está listo para iniciar acciones en la Corte Superior de California o en tribunales federales.

La FIFA, de acuerdo con fuentes citadas por ‘The Athletic’, incluyó en su guía operativa para el Mundial la prohibición de la bandera del León y el Sol.

¿La razón? Consideran que se trata de un símbolo político y, por tanto, incompatible con el Código de Conducta de los estadios, que impide mensajes o emblemas de carácter político dentro de las sedes mundialistas.

La federación iraní había solicitado expresamente que solo se permitiera la bandera oficial: verde, blanca y roja con el emblema islámico, alegando que cualquier otra versión podría generar tensiones o actos de provocación.

La FIFA tomó en cuenta ese pedido y también el contexto de ciudades como Los Ángeles, donde la comunidad iraní suele usar la bandera prerrevolucionaria como símbolo opositor.

Por eso, la organización decidió que solo la bandera oficial de Irán podrá ingresar a los estadios. Todas las variantes históricas, políticas o de protesta quedan excluidas.

Mientras tanto, el Instituto para las Voces de la Libertad sostiene que la prohibición vulnera derechos de expresión y prepara su ofensiva legal.

“Nos estamos preparando para iniciar los procedimientos apropiados si la FIFA intenta excluir la bandera del León y el Sol”, afirmó el grupo. Por su parte, la FIFA no ha respondido públicamente a la carta ni a la amenaza de demanda.

La bandera del León y el Sol fue durante más de medio siglo el emblema oficial de Irán y está asociada a la monarquía derrocada en 1979.

Su diseño, un león portando una espada frente a un sol naciente, tiene raíces que se remontan a la Persia medieval y fue adoptado como símbolo nacional en el siglo XIX.

Tras la Revolución Islámica, el nuevo gobierno reemplazó ese escudo por el actual emblema islámico, y desde entonces la antigua bandera quedó ligada a la oposición en el exilio.



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