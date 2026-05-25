España anuncia lista para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid por primera vez en la historia

Este lunes el seleccionador Luis de la Fuente dio a conocer la lista de 26 jugadores que viajarán con España para disputar el Mundial 2026. La nómina elegida ha marcado un hecho inédito e histórico: por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, ‘La Furia Roja’ acude sin jugadores del Real Madrid.

Finalmente, de la lista se cayeron jugadores como Dani Carvajal y Dean Huijsen, quienes eran los últimos habituales del Real Madrid en la selección.

El conjunto merengue había aportado futbolistas del equipo a cada una de las anteriores 16 participaciones de la selección en Mundiales. Será la primera vez que un Mundial no cuente con representación del 15 veces campeón de Europa.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre en un torneo internacional. En 2021, para la Eurocopa de 2020, Luis Enrique no llevó a jugadores del Real Madrid.

En contraste, en la convocatoria resalta la presencia de ocho jugadores del FC Barcelona, incluido Gavi, quien se perdió gran parte de la temporada por lesión y fue convocado a pesar de su nula actividad.

Grupo de apoyo

Algunos entrenadores como Lionel Scaloni anunciaron una lista preliminar de 55 jugadores para posteriormente reducir a 26 elementos. Sin embargo, Luis de la Fuente optó por elegir a todos sus mundialistas y armar un “grupo de apoyo”.

Esta idea se basa en un grupo de jugadores que viajará con los convocados hasta el 4 de junio, cuando España dispute su amistoso en Riazor.

Tras eso, este grupo de nueve miembros se desvinculará de los 26 definitivos. También destaca que ni siquiera en el grupo de apoyo hay presencia de un jugador del Real Madrid.

Jugadores del grupo de apoyo

Marc Bernal (Barcelona)

Javi Rodríguez (Celta)

Jesús Rodríguez (Como)

Leo Román (Mallorca)

Gonzalo García (Real Madrid)

Javi Guerra (Valencia)

Jon Martín (Real Sociedad)

Sergio Gómez (Real Sociedad)

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

La lista completa de España para el Mundial 2026

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Guardametas: Unai Simón, David Raya, Joan García.

Defensores: Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Èric García, Marc Pubill, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Mediocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena.

Delanteros: Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Yeremy Pino.

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