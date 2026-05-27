Los latinos concentran más del 93% de los 430 arrestos callejeros del ICE en Nueva York

Una investigación de THE CITY basada en la revisión de más de 1,200 demandas: agentes federales arrestaron a cientos de inmigrantes en Nueva York y Nueva Jersey en los últimos meses, en una campaña de control encubierta dirigida de forma desproporcionada a personas originarias de países latinoamericanos.

Más del 93% de los detenidos en las calles de la zona que presentaron demandas procedían de países de Latinoamérica, pese a que los latinos representan solo el 66% de los inmigrantes irregulares en la región.

Las privaciones de libertad conmocionan a los barrios latinos, ya que las personas desaparecen en momentos tan corrientes como comprar leche, pasear al perro, sacar la basura o recoger a sus hijos del entrenamiento de fútbol.

Los arrestos callejeros se distinguen de otros tipos de control migratorio express, por lo general en calles residenciales tranquilas y lejos de los ojos ajenos. Muchos inmigrantes que no esperaban ser retenidos contra su voluntad fueron objeto de los agentes en el terreno, quienes actuaron mesuradamente.

En varias descripciones, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguraron detener a personas solo porque se asemejaban a alguien para quien tenían una orden de arresto, para posteriormente percatarse de que se trataba de alguien más; no obstante, aun así la detuvieron.

Los inesperados encuentros, por lo general, dejaban en shock a los latinos, quienes tenían miedo de ser secuestrados. Algunos escapaban aterrorizados de los agentes encapuchados, un fenómeno muy común que ocurre en diferentes países de América Latina.

Otros encuentros de ese estilo se tornaron violentos cuando los funcionarios usaron pistolas Taser y rompieron ventanas de vehículos. En algunas oportunidades, los oficiales articularon insultos racistas, llamando a un inmigrante “mal**to mexicano” en medio de un arresto, de acuerdo con los documentos judiciales.

Según THE CITY, los 430 arrestos en la calle perpetrados por ICE, identificados, se concentraron en comunidades latinas de toda la región, desde Passaic y Plainfield en Nueva Jersey hasta Brentwood y Hempstead en Long Island.

Mientras que en la ciudad de Nueva York se reportaron 81 arrestos callejeros ejecutados por ICE. Por otro lado, Corona registró el mayor número de detenciones callejeras hechas por los agentes federales de todos los barrios de la Gran Manzana.

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera su segundo mandato a inicios de 2025, las detenciones en la calle eran poco frecuentes en el área metropolitana de Nueva York. Al mismo tiempo que se intensificaron en los últimos meses, los abogados demandaron al gobierno republicano, alegando que las detenciones violan la Constitución de EE.UU., y los jueces federales criticaron con más dureza las tácticas de ICE por considerarlas ilegales.

Los descubrimientos en la ciudad se producen en un momento en quue un juez federal prohibió gran parte de las detenciones de los agentes en los juzgados de inmigración de la ciudad de Nueva York y mientras el zar fronterizo del mandatario, Tom Homan, ha amenazado con “inundar la zona” con agentes de ICE, lo que pone plantea un peligro inminente de que las detenciones en la calle con motivos raciales podrían intensificarse en gran medida.

Puesto que la enorme mayoría de los arrestos no se han dado a conocer y los datos federales de inmigración no diferencian entre las detenciones callejeras y otras, el citado medio revisó las demandas de emergencia presentadas por inmigrantes que impugnaban la legalidad de su detención en tres tribunales federales entre el 15 de octubre del año pasado y el 15 de marzo del presente año. Conocidas como habeas corpus, las demandas se han disparado en la segunda presidencia de Trump. Muchas de ellas dan información precisa sobre las detenciones, incluyendo la ubicación, las circunstancias y las características demográficas de las personas arrestadas.

Basados en datos de peticiones, se identificaron 430 arrestos en la calle en el área metropolitana de Nueva York, incluyendo Long Island y Nueva Jersey. Dichos arrestos, difíciles de rastrear, recibieron poca atención pública, comparándolos con los arrestos dentro del mismo tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza, que en su momento atrajeron a numerosos testigos judiciales, funcionarios electos y fotógrafos. No obstante, en el periodo de cinco meses de la revisión, THE CITY halló que los arrestos a plena luz del día eran mucho más frecuentes que los arrestos en los tribunales de inmigracion en las solicitudes de habeas corpus.

De acuerdo con los datos recabados, los latinos representaron casi toda la totalidad de los arrestos callejeros en la región, mientras que otros solo constituyeron el 55% de las detenciones en entornos administrativos como los controles de ICE, las citas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y las audiencias en los tribunales de inmigración.

“Los datos confirman lo que todos los neoyorquinos saben: que el ICE practica la discriminación racial al realizar arrestos en la calle”, explicó Elora Mukherjee, profesora de derecho en la Universidad de Columbia y directora de su Clínica de Derechos de los Inmigrantes, en respuesta a las conclusiones de THE CITY.

Según las estadísticas, no todos los inmigrantes privados de libertad presentan una solicitud de habeas corpus; solo uno de cada diez lo hizo en estos cinco meses. Es posible que la cantidad real de arrestos en la calle se más grande que el que se observa en la base de datos del medio.

Mientras que la noticia se extiende por algunos barrios donde residen los latinos —en la que los agentes de ICE aparecen repetidas veces—, muchos se preparan para lo peor. Las hermanas suplican a sus hermanos que les digan dónde están; los jornaleros evitan trabajar y los hombres escriben los números de sus contactos de emergencia con un marcador permanente en sus brazos.

En este sentido, el ICE defiende que sus detenciones son legales y que las ejecutan basándose en información compartida voluntariamente en los interrogatorios. Sin embargo, en decenas de casos, los latinos describieron muchas veces haber sido rodeados por varios vehículos y asediados por los funcionarios federales, lo que, según aseveran, les impidió irse del lugar.

Un joven de Guatemala, de 22 años, caminaba hacia su trabajo como vendedor de verduras en Sunset Park, Brooklyn, cuando de repente seis agentes federales se le acercaron en la calle. Le mostraron fotos de hombres para que los identificara. “Eres latino, te pareces a uno de ellos. ¿Conoces a alguno de estos tipos?”, le preguntó un agente, dicen los documentos judiciales.

Cuando él dijo que no reconocía a nadie, los oficiales le pidieron su identificación y le preguntaron si tenía papeles. El joven miró sus armas de fuego y sintió que no tenía otra alternativa que responder, expresó en los documentos presentados. Entonces, lo arrestaron. En el relato de la detención de ICE, los oficiales se dirigían a arrestar a otra persona cuando “notaron a una persona que coincidía con la información biográfica del objetivo que llevaba una chaqueta con capucha”.

Los defensores de los inmigrantes en todo Estados Unidos impugnaron estas tácticas de arresto del ICE ante los tribunales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó demandas en California y Minnesota que argumentaron que ICE usaba perfiles raciales para hacer arrestos sin orden judicial. En abril, ACLU y otros grupos defensores de inmigrantes presentaron una demanda colectiva similar, alegando que estos arrestos violan los derechos constitucionales de los inmigrantes.

“Es una política de discriminación racial indignante que detiene principalmente a hombres latinos“, dijo Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de los inmigrantes de la NYCLU. “Es enormemente perjudicial”.

En el ámbito nacional, hay poca supervisión sobre el uso de la fuerza en los arrestos de inmigrantes, que se han disparado a casi 400,000 desde que Trump llegó a la Casa Blanca el año pasado. Aunque los agentes federales gozan de amplias protecciones, los fiscales presentaron recientemente cargos estatales por delitos graves contra dos agentes de inmigración en Minnesota.

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