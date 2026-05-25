Nueva York refuerza sus políticas de santuario con cambios para limitar cooperación con ICE

Un informe municipal revela una serie de cambios en las políticas de santuario de Nueva York impulsados por el alcalde Zohran Mamdani para reforzar las protecciones para inmigrantes y aumentar la supervisión sobre la interacción de agencias locales con autoridades federales.

Un reporte de Gothamist indica que la administración ha introducido más de dos docenas de ajustes normativos que incluyen nuevas exigencias de capacitación para empleados municipales y mayores estándares de transparencia en el registro de contactos con funcionarios federales de inmigración.

Uno de los cambios más relevantes ordena a la agencia de bienestar infantil de la ciudad realizar una auditoría de sus informes presentados ante tribunales, luego de que abogados externos advirtieran que algunos documentos podrían estar incluyendo de forma indebida el estatus migratorio de familiares involucrados en casos.

Otra medida establece que el Departamento Correccional deje de enviar reportes diarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre personas extranjeras bajo custodia condenadas por ciertos delitos, al considerar que ese intercambio de información no está exigido por ninguna normativa federal, estatal ni local.

Funcionarios municipales citados por Gothamist expresaron que este sistema de reportes se mantenía desde aproximadamente 2015.

“Estamos protegiendo los derechos de los neoyorquinos”

Las recomendaciones las elaboró un comité interinstitucional creado para responder al endurecimiento de las políticas migratorias federales y a posibles escenarios de contingencia. Este grupo actuó en el marco de una auditoría ordenada por una orden ejecutiva firmada por Mamdani en febrero, y la administración confirmó que el alcalde ya aceptó sus conclusiones, señaló el medio.

“La auditoría fue un paso fundamental para fortalecer el cumplimiento de nuestras leyes locales y reforzar las protecciones de la ciudad de Nueva York para las comunidades inmigrantes”, señaló Mamdani en un comunicado previo a la publicación del informe.

El alcalde añadió que las medidas buscan “garantizar que estamos respondiendo a la naturaleza cambiante de la aplicación de las leyes federales de inmigración y protegiendo los derechos de todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio”.

Cifras recogidas en la auditoría muestran que entre el 20 de enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó oficialmente a la Casa Blanca, y el 10 de marzo de este año la agencia arrestó a 5,567 inmigrantes en la región, un incremento del 71% respecto al mismo periodo al final del gobierno de Joe Biden.

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía estima que, desde 2022, viven en la ciudad alrededor de 412,000 inmigrantes indocumentados.

Las normas de santuario vigentes en Nueva York establecen límites al uso de recursos municipales para la aplicación de leyes migratorias federales, y restringen en general la entrega de detenidos a ICE, salvo en casos de condenas por delitos graves o violentos y cuando exista una orden judicial.

El documento también refleja un aumento en las solicitudes de detención migratoria dirigidas a agencias locales. El Departamento Correccional recibió 895 órdenes de retención en 2025, un incremento del 120% respecto al año anterior, aunque solo cumplió 24 de ellas.

Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York recibió 3,672 solicitudes en el año fiscal 2025, frente a 99 del periodo anterior, sin ejecutar ninguna.

Según Gothamist, otras agencias municipales que normalmente no interactúan con ICE también reportaron solicitudes, incluyendo pedidos de información sobre menores bajo custodia, solicitudes de licencias profesionales y requerimientos de localización de personas. En uno de los casos descritos, agentes federales incluso intentaron acceder a instalaciones de libertad condicional en Brooklyn, pero fueron escoltados fuera del edificio por personal municipal.

El informe también recomienda ampliar los protocolos de capacitación, exigir auditorías más estrictas y establecer lineamientos claros para el acceso de agentes federales a propiedades municipales, además de reforzar la formación anual del personal de bienestar infantil en materia de leyes de santuario.

Asimismo, plantea que el sistema hospitalario de la ciudad desarrolle procedimientos específicos para la atención de personas que se encuentren bajo custodia de ICE.

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