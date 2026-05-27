Dos detenciones en Newark por choque entre manifestantes y ICE frente al Delaney Hall

Los funcionarios federales detuvieron a dos personas el martes en la noche a las afueras del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall en Newark, en medio de otra noche de enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes que alargaban el conflicto hasta el sexto día.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció los arrestos en una publicación en X, afirmando que los agentes de ICE fueron “agredidos por manifestantes anti-ICE que rociaron a las fuerzas del orden con una sustancia química desconocida”.

Tonight, ICE law enforcement officers were assaulted by anti-ICE rioters who sprayed law enforcement with an unknown chemical substance.



Two individuals were arrested for assaulting, resisting, and impeding federal officers.



Assaulting and obstructing ICE law enforcement is a… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) May 27, 2026

Los videos filmados en la escena mostraban una situación caótica en la que participaron más de una docena de agentes de ICE en los enfrentamientos del martes en la noche. Varios manifestantes y peatones publicaron en redes que los agentes lanzaron gas pimienta.

BREAKING: Protesters PILE UP to block ICE cars as ICE Agents smash people with batons and rush the crowd as cars drive through Delaney Hall Detention Center in Newark NJ pic.twitter.com/pDjCqRiFly — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 27, 2026

Los hechos del día siguieron un patrón en el que los funcionarios electos y la prensa visitan el centro de detención durante el día antes de que las protestas se intensificaran en la noche.

Mullin expresó que dos “manifestantes anti-ICE” fueron arrestados bajo cargos de agresión, resistencia y obstrucción a la labor de agentes federales, y alertó que “cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”.

Los organizadores que estaban fuera del Delaney Hall dieron una versión muy distinta de al menos una detención, aunque no estaba claro si se trataba de una de las anunciadas por Mullin.

BREAKING: Anti-ICE Protester was just TASED during Clashs with ICE Agents outside Delaney Hall Detention Center in Newark NJ pic.twitter.com/yxm1v3R5du — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 27, 2026

La coordinadora en Nueva Jersey de la organización católica de justicia social Pax Christi, Kathy O’Leary, dijo en un mensaje de voz cerca de la medianoche que los agentes habían arrestado a un voluntario que laboraba como paramédico callejero atendiendo a las personas rociadas con gas primienta.

O’Leary señaló que el voluntario en cuestión era un veterano del Ejército de los Estados Unidos y ciudadano estadounidense, informó Gothamist.

De acuerdo con la coordinadora y los videos publicados en redes sociales, el voluntario estaba al otro lado de la avenida Doremus, separado de las instalaciones por cuatro carriles de tránsito, cuando los oficiales de ICE salieron de las instalaciones y corrieron hacia él gritando: “¡Ojos en el objetivo!”.

Asimismo, O’Leary apuntó que “le estrellaron la cara al voluntario contra el pavimento, lo esposaron y lo arrastraron hasta las instalaciones”.

Después de su detención, el hombre fue abandonado a un lado de la carretera en Rutherford, señaló la coordinadora.

Otra integrante de Pax Christi, Susan Francois, aseveró en un video que el voluntario detenido estaba atendiendo a manifestantes expuestos al gas pimienta antes de ser puesto bajo custodia.

Los arrestos se produjeron en la quinta noche de manifestaciones frente a Delaney Hall, donde alrededor de 300 detenidos llevan desde el viernes en huelga de hambre y de trabajo para protestar por las condiciones dentro del centro penitenciario privado, de acuerdo con organizadores y funcionarios electos que lo han visitado.

Los detenidos y sus defensores denunciaron la insuficiencia de alimentos, el acceso limitado a la atención médica y las violaciones del debido proceso. El DHS ha rechazado dichas denuncias.

Las tensiones se intensificaron durante todo el fin de semana largo. Los funcionarios del ICE rociaron al senador Andy Kim el lunes luego de que este se interpusiera entre los agentes y los manifestantes, muestran videos y fotos del sitio.

DELANEY HALL PROTESTS: U.S. Sen. Andy Kim was hit with pepper spray during protests over the weekend outside Delaney Hall in #Newark, #NewJersey. Watch News 12 for the latest developments. – https://t.co/rHzU8cBKdp pic.twitter.com/mAKhmjQCtA — News12NJ (@News12NJ) May 26, 2026

Además, le negaron el acceso a las instalaciones a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill. En una rueda de prensa el martes, la gobernadora manifestó que el estado seguía “explorando sus opciones” con respecto a las instalaciones de ICE, las cuales, según ella, nunca debieron haber abierto.

Los representantes Rob Menendez y LaMonica McIver aseguraron que en sus visitas del fin de semana pudieron confirmar al menos algunas de las acusaciones de los manifestantes.

“Los mismos problemas de hace un año siguen afectando al centro”, indicó Menéndez en una entrevista. “Atención médica inadecuada, personas con afecciones realmente graves que no reciben el tratamiento apropiado… la ventilación del edificio, los baños, tanto desde el punto de vista de la higiene como de la seguridad“.

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