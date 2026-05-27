Inicia juicio contra ICE por malos tratos a inmigrantes detenidos en Federal Plaza

Desde que comenzó la nueva administración del presidente Donald Trump, cientos de inmigrantes en la Ciudad de Nueva York detenidos en las dependencias del edificio 26 de Federal Plaza, en Manhattan, han sido sometidos a condiciones inhumanas, según reposa en una demanda contra ICE. Y este miércoles, se dará inicio al juicio.

Así lo reveló la organización Make the Road NY, tras asegurar que con el comienzo del proceso judicial, entablado a nombre de 8 demandantes, se busca responsabilizar a ICE por cometer violaciones constitucionales en el 26 de Federal Plaza. Además de sufrir hacinamiento severo, condiciones inhumanas, caracterizaron su detención en ese lugar.

La audiencia en la corte Sur del Distrito de Nueva York está pautada para las 9:30 de la mañana, donde el tribunal federal escuchará los argumentos relacionados con el trato recibido por las personas detenidas en las salas de retención temporal del edificio de Manhattan.

“La argumentación se basa en las declaraciones de ocho testigos que dan fe de las condiciones inhumanas que padecieron durante su detención el año pasado. También se sustenta en el testimonio de funcionarios del ICE y en cientos de documentos internos, datos y registros de la agencia que detallan las condiciones de hacinamiento y la deficiente atención médica”, aseguró Make the Road NY.

Junto a los 8 denunciantes, decenas de inmigrantes detenidos por agentes enmascaraos de ICE mientras cumplían sus citas de rutina en el edificio revelaron a familiares, organizaciones defensoras de inmigrantes, abogados y líderes políticos la manera violatoria en la que los mantenían privados de la libertad.

“Yo estuve ahí encerrado semanas y no solo me pusieron a dormir en el piso sino que algo tan simple como ducharme me fue negado. Había gente que necesitaba sus medicamentos y no se los daban. El olor era terrible no porque fuéramos sucios sino por las condiciones tan espantosas con las que nos trataban. Peor que animales”, comentó un inmigrante que fue privado de su libertad en Federal Plaza tras acudir a una cita en la corte.

A pesar de las denuncias ICE negó que sometiera a condiciones inhumanas a los detenidos y a pesar de las evidencias que algunos videos capturaron, calificó como “falsas” las acusaciones sobre la forma en que las celdas del piso 10 de Federal Plaza eran administradas para mantener a inmigrantes privados de la libertad.

“Un individuo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) demandó a la administración Trump por la falta de acceso a asesoramiento legal y por las condiciones inseguras en el 26 Federal Plaza, un edificio federal en Nueva York donde más de 100 personas han permanecido confinadas —en ocasiones durante semanas— en un centro de detención temporal operado por el ICE”, denunció la organización ACLU.

“Dicho centro está destinado únicamente a albergar de forma transitoria a personas inmigrantes —por un lapso de unas pocas horas— mientras se tramita su procesamiento, antes de ser puestas en libertad o trasladadas a un centro de detención de larga duración. El recinto carece de camas, duchas y asistencia médica adecuada”, agregó en su momento ACLU.

“No obstante, a medida que ICE ha intensificado las detenciones de inmigrantes, ha hacinado a las personas en las celdas de retención del 26 Federal Plaza, donde permanecen detenidas por periodos prolongados, a menudo durante una semana o más. Los detenidos han estimado que el ICE ha llegado a hacinar entre 70 y 90 personas en una sala de aproximadamente 215 pies cuadrados”, denunciaron.

Tras las denuncias surgidas el año pasado a raíz de los arrestos en Federal Plaza que empezaron a darse en mayo tras la salida de inmigrantes de las audiencias de sus casos de inmigración y las denuncias de congresistas, en septiembre de 2025, el tribunal concedió una orden judicial preliminar que prohíbe a ICE retener a personas en condiciones abusivas en 26 Federal Plaza.

La demanda colectiva impulsada en ese momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Make the Road New York, la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y el bufete Wang Hecker LLP, lograron que las condiciones extremas de hacinamiento mejoraran para los detenidos, aunque siguen las quejas.

“Cabe destacar que la orden otorgó la certificación provisional de la demanda colectiva y prohibió al ICE detener a personas en espacios con una superficie inferior a 50 pies cuadrados por persona. Asimismo, la orden exigió al ICE proporcionar colchonetas para dormir, productos de higiene, atención médica adecuada y comidas adicionales, así como garantizar que las personas detenidas puedan realizar llamadas gratuitas, sin supervisión y confidenciales a sus abogados en un plazo de 24 horas tras su detención”, aseguró Make the Road NY.

Los abogados demandantes buscarán en la audiencia de este miércoles que el tribunal emita una orden judicial permanente y establezca medidas de protección para prevenir futuros casos de hacinamiento y asegurar que, “de ahora en adelante, se satisfagan las necesidades básicas de las personas detenidas”.

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