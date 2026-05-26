Diego Luna queda fuera de los convocados por Mauricio Pochettino al Mundial 2026 por EE.UU.

La Selección de Estados Unidos anunció este martes la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la ausencia de Diego Luna.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

No hubo sorpresas. El entrenador Mauricio Pochettino apostó a la misma base de jugadores que venía utilizando en los amistosos, la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, y acabó por delinear un listado que muchos medios deportivos ya habían vaticinado.

Una ausencia que sí llamó la atención es la de Diego Luna, el jugador del Real Salt Lake de la MLS. Si bien se venía barajando casi con certeza que no estaría en la Copa del Mundo, el futbolista fue uno de los más presentes en la campaña de marketing que realizó la federación estadounidense de fútbol.

Motivos para llevarlo había, ya que tiene 18 partidos jugados, con cuatro goles y cuatro asistencias, y una destacada participación en la Copa Oro 2025 (donde Estados Unidos perdió la final con México), pero finalmente Pochettino lo dejó fuera.

Hit the gas. No stopping.



🎶 "Won't Stop" by Gunna pic.twitter.com/XSCKK6DxRY — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Christian Pulisic y Alejandro Zendejas lideran la lista

El seleccionado, por supuesto, estará liderado por Christian Pulisic, jugador del AC Milan de la Serie A de Italia. Será la segunda Copa Mundial de la FIFA para el talentoso delantero, que supo ganar la Champions League con el Chelsea en la temporada 2020/2021.

From Hershey, PA…



Christian Pulisic is heading to the FIFA World Cup 2026! pic.twitter.com/773QJG1CLo — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Pulisic será el capitán seguramente de este combinado nacional, amparado por sus 84 partidos con el conjunto de las barras y estrellas, con 32 goles y 21 asistencias.

Por su parte, Alejandro Zendejas cumplirá su sueño de jugar el Mundial 2026 al formar parte de la plantilla de la selección de los Estados Unidos, anunciada este martes.

El jugador del América había tomado años atrás la decisión de jugar para el Team USA y no para la Selección Mexicana y entre convocatorias y ausencias, ahora forma parte del equipo de Mauricio Pochettino.

Alejandro Zendejas debutó con Estados Unidos en 2023, cuando jugó Copa Oro, Nations League y amistosos, pero desde 2024 solo tuvo tres llamados y ahora estará en la Copa del Mundo.

From El Paso, TX…



Alex Zendejas is heading to the FIFA World Cup 2026! pic.twitter.com/v5GUQnat8Z — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Al ser consultado por la inclusión de Zendejas en la lista, Pochettino dijo: “Es un jugador que puede aportar tanto en banda, como el centro, además tiene gol y se comunica muy bien con el resto de sus compañeros”.

“Genera muchas cosas positivas dentro del plantel, no solamente aportando dentro del terreno de juego, sino también fuera. Tiene una calidad humana apoyando a sus compañeros”, cerró el DT de Estados Unidos.

Otras ausencias de peso

Otro caso llamativo es el de Tanner Tessmann, mediocampista que también había estado en el radar habitual del entrenador argentino. Con pocos lugares disponibles en la mitad de la cancha, Pochettino tomó decisiones fuertes y dejó afuera a un volante con físico, manejo y llegada.

En esa misma zona también aparecen nombres de peso como Yunus Musah, Aidan Morris, con argumentos para haber peleado un lugar.

Johnny Cardoso, parecía fija en los 26, pero una intervención quirúrgica en su tobillo derecho lo dejaron sin posibilidades.

En ataque, la ausencia de Josh Sargent también sorprende. Con experiencia europea y gol, el delantero parecía una alternativa natural para competir por un puesto entre los 26, el paso reciente a Toronto FC, le pudo haber jugado una mala pasada.

En una lista mundialista que siempre deja heridos, Estados Unidos no fue la excepción: Pochettino eligió su grupo y varios futbolistas importantes deberán mirar el torneo desde afuera.

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